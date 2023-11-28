Увеличение DDoS-атак в российском ритейле во время «Черной пятницы» на 18%

В период с 24 по 26 ноября 2023 года, количество DDoS-атак на российский ритейл выросло на 18% по сравнению с октябремскими показателями. Об этом пояснила пресс-служба компании StormWall, специализирующейся на информационной безопасности, в интервью для “Газета.Ru”.

Согласно анализу экспертов, во время распродаж наибольшее количество атак пришлось на интернет-магазины товаров электроники (34% от общего числа атак на ритейл), одежды и обуви (22%), товаров для дома (18%), онлайн-аптек (14%), цветочных магазинов (9%) и других онлайн-ретейлеров (3%).

Компания StormWall также отметила, что в последнее время наблюдается резкое увеличение традиционных атак на ключевые секторы российской экономики, при этом хакеры все чаще используют DDoS-атаки в качестве средства вымогательства и шантажа.

Кроме того, злоумышленники активно использовали “Черную пятницу” для запуска атак на несколько интернет-магазинов с целью вынудить их выплатить выкуп. Эти DDoS-атаки также вписываются в контекст недобросовестной конкуренции.