Русская озвучка RG MVO для The Callisto Protocol теперь доступна бесплатно

Студия Mechanics VoiceOver, специализирующаяся на локализации видеоигр, выпустила русскую озвучку для хоррора The Callisto Protocol. Об этом рассказали представители студии в своей группе в социальной сети VK.

При разработке русской озвучки для этого проекта, Mechanics VoiceOver столкнулась с несколькими трудностями, но благодаря поддержке своих подписчиков, они смогли успешно справиться с этой задачей. Студия также обещает рассказать о различных аспектах создания локализации в будущем. Русификатор можно бесплатно скачать, а его размер составляет 1,16 ГБ.

Ранее, в декабре 2022 года, студия Mechanics VoiceOver анонсировала свой план по созданию русской озвучки для The Callisto Protocol и собрала необходимые средства в размере 350 тысяч рублей в феврале 2023 года.

The Callisto Protocol была выпущена 2 декабря 2022 года на ПК, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 и PlayStation 5. Игра получила среднюю оценку 69 баллов из 100 от журналистов и 6,9 балла из 10 от пользователей на агрегаторе Metacritic.