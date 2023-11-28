Русская озвучка RG MVO для The Callisto Protocol теперь доступна бесплатно
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Студия Mechanics VoiceOver, специализирующаяся на локализации видеоигр, выпустила русскую озвучку для хоррора The Callisto Protocol. Об этом рассказали представители студии в своей группе в социальной сети VK.
При разработке русской озвучки для этого проекта, Mechanics VoiceOver столкнулась с несколькими трудностями, но благодаря поддержке своих подписчиков, они смогли успешно справиться с этой задачей. Студия также обещает рассказать о различных аспектах создания локализации в будущем. Русификатор можно бесплатно скачать, а его размер составляет 1,16 ГБ.
Ранее, в декабре 2022 года, студия Mechanics VoiceOver анонсировала свой план по созданию русской озвучки для The Callisto Protocol и собрала необходимые средства в размере 350 тысяч рублей в феврале 2023 года.
The Callisto Protocol была выпущена 2 декабря 2022 года на ПК, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 и PlayStation 5. Игра получила среднюю оценку 69 баллов из 100 от журналистов и 6,9 балла из 10 от пользователей на агрегаторе Metacritic.
Смотреть комментарии → Комментариев нет