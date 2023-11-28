Натуральная альтернатива готовой косметике: лучшие травы и специи, которые можно добавить в свой ежедневный уход за кожей

На протяжении многих сотен и даже тысяч лет женщины использовали различные натуральные средства для решения проблем с кожей, избавления от гиперпигментации и значительного улучшения своего внешнего вида. Именно поэтому сегодня рецепты народной медицины остаются столь популярными, несмотря на широкий выбор профессиональных косметических средств для ухода за кожей в специализированных магазинах.

Алоэ вера

Алоэ вера — растение, листья которого содержат множество минералов и витаминов, необходимых для кожи. Использование масок и кремов на его основе помогает предотвратить появление морщин и улучшить увлажнение кожи. Это растение также способствует быстрому заживлению ран, лечению пигментации и улучшению кровообращения.

Будет достаточно буквально 2-3 листиков алоэ вера, которые нужно аккуратно разрезать и извлечь из них гель. Наносите его на кожу как увлажняющий крем и выдерживайте 20-30 минут. Через 5-10 применений вы увидите первый эффект. Раны быстро заживают, пигментные пятна исчезают, кожа становится более эластичной и хорошо увлажненной.

Куркума

Куркума обладает выраженными противовоспалительными свойствами и способна лечить раздражения кожи, ускоряя заживление ран. Применение компрессов на основе этой пряности помогает при дерматите и псориазе. Проведенные исследования позволяют утверждать, что куркума может контролировать инфекционные и воспалительные расстройства кожи.

Для приготовления лечебного раствора необходимо взять чайную ложку куркумы и две чайные ложки молока. Все ингредиенты следует смешать, получив густую пасту. Наносите ее на шею и лицо, выдерживайте не более 20 минут, после чего смывайте теплой водой. Особенно эффективно использовать куркуму в сочетании с алоэ вера, что позволяет не только избавиться от небольших морщинок, но и восстановить природное сияние кожи.

Мята

Мята — это растение, обладающее выраженным успокаивающим свойством. Она не только освежает и прекрасно увлажняет, но также помогает при зудящей коже. У этого растения также имеются мощные антиоксидантные и антибактериальные свойства. В составе мяты содержится салициловая кислота, которая очищает закупоренные фолликулы, решая проблемы с угрями и акне.

Для приготовления лечебной маски необходимо взять две столовые ложки воды и измельчить 15 листьев мяты. Смешиваем все ингредиенты, чтобы получить густую зеленую пасту. Наносите ее на проблемный участок кожи, выдерживайте полчаса, после чего промывайте теплой водой. Это позволит справиться с зудом, избавиться от воспаления, а также поможет очистить поры на лице.

Зеленый чай

Зеленый чай – это не только вкусный тонизирующий напиток, но и прекрасное средство для борьбы с проблемами кожи. Микроэлементы, содержащиеся в зеленом чае, способствуют восстановлению клеток после воздействия ультрафиолетового излучения, активируя их естественные процессы регенерации. Экстракты из зеленого чая также используются в лечении различных кожных заболеваний, включая псориаз и дерматит.

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Для приготовления лечебной маски нужно будет смешать одну столовую ложку пищевой соды, такое же количество замоченных в воде листьев зеленого чая и чайную ложку меда. Все ингредиенты тщательно перемешиваются, а полученную пасту тонким слоем наносят на лицо. Можно дополнительно выполнить легкий массаж круговыми движениями пальцев. Выдерживают нанесенную пасту 15 минут, после чего смывают ее теплой водой.

Ромашка

В народных рецептах для поддержания красоты кожи неизменно используется ромашка. Она позволяет лечить солнечные ожоги, экзему, синяки, раны и травмы. Это отличное средство для увлажнения глубоких слоев эпидермиса. Сегодня экстракты из этого растения активно используются в различных органических косметических средствах.

Чтобы приготовить лечебный состав, необходимо взять чашку заваренной ромашки, столовую ложку меда и полчашки овсянки. Все ингредиенты смешиваются, после чего полученная паста втирается в кожу. Через 20 минут ее смывают чистой теплой водой. Рекомендуется проводить подобные лечебные процедуры каждые 2 дня, и уже через несколько недель будет заметен первый эффект.

Корица

В корице содержится большое количество циннамальдегида, который способствует выработке коллагена. Соответственно, удается вернуть коже ее природное сияние, уменьшая появление признаков старения. Также корица защищает кожу от воздействия свободных радикалов, предупреждая появление угрей на лице.

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Чтобы приготовить лечебный состав, нужно взять три ложки меда и столовую ложку порошка корицы. Все ингредиенты смешивают и слегка подогревают в микроволновой печи. После этого состав наносят на лицо и выдерживают около 10 минут. Это прекрасное средство, чтобы вернуть красоту кожи, очистить закупоренные поры, избавиться от угрей и пигментных пятен.

Тимьян

В тимьяне содержится большое количество фенольных соединений, которые являются мощным антисептиком. Раствор на основе этой травы позволяет справиться с инфекционными бактериями на коже, избавляя от прыщей, ран, сыпи и раздражения.

Чтобы приготовить лечебный состав, необходимо взять 200 миллилитров воды и 2-3 стебля базилика. Растения замачивают в течение 20 минут в горячей воде, после чего полученный состав ватным тампоном аккуратно наносится на пораженный участок. Нужно подождать 20 минут, после чего промыть кожу теплой водой.

Базилик

Это по-настоящему уникальное лечебное растение, обладающее обезболивающим, противовоспалительным, антиоксидантным и антибактериальным действием. Растворы на его основе позволяют избавиться от прыщей и существенно улучшить состояние при различных кожных заболеваниях, в том числе экземе и псориазе с дерматитом.

Чтобы приготовить лечебный раствор, нужно взять одну чайную ложку воды и 15 листьев базилика. Всю зелень следует порезать ножом или растолочь в ступке, затем залить водой и нанести на пораженный участок. Лечебный состав выдерживают около 20 минут, после чего смывают холодной водой. Проводить такие процедуры необходимо каждый день, и буквально через пять-семь аппликаций можно уже увидеть первый заметный эффект.