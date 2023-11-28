 

Минтруд предложил увеличить продолжительность суток до 36 часов

28.11.2023, 13:33, Разное
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В Минтруда предложили революционную схему улучшения производительности труда. Для более эффективной работы занятого населения и роста ВВП эксперты сочли необходимым увеличить сутки с 24 до 36 часов, а рабочий день с 8 до 12 часов, кроме структур с ненормированным рабочим днём.

«В ближайшее десятилетие российская экономика должна войти в тройку ведущих экономик мира – такую амбициозную цель поставил нам президент. Выйти на уровень Китая, Индии или даже каких-нибудь США нам будет сложно ввиду существенно меньшего количества населения, но нивелировать это можно небывалой трудоспособностью», – заявил министр труда Антон Котяков.

Для реализации своей инициативы чиновники отправили письмо в РАН с просьбой провести реформу календаря при условии, что сутки состоят из 36 часов, но норма действует исключительно для рабочих дней, в выходные и праздники предложено сохранить 24-часовой режим. Также будут проведены межправительственные консультации для синхронизации дат с дружественными государствами.

«Предлагаю сделать один временной режим для россиян, а для иностранцев сохранить действующий», – подытожил глава министерства. 

Котяков добавил, что нововведения не повлияют на оплату труда. Все запланированные в бюджете выплаты будут индексировать в прежнем режиме до 2030 года. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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