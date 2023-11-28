Скандалы: «Я его очень люблю как папу, и это останется с нами навсегда»

Уехавшая за рубеж Мария Машкова об отношениях с именитым отцом на фоне спецоперации

Актриса Мария Машкова, которая уже давно с семьёй живёт в США, рассказала об отношениях со своим отцом, актёром Владимиром Машковым. Их отношения испортились на фоне разных политических позиций: Машков поддерживает военную спецоперацию РФ на Украине и даже звонил дочери с просьбой вернуться в Россию, Мария же публично осуждает действия российского правительства.

По словам актрисы, они уже давно не общаются, но она не готова смириться с тем, что отец её презирает. «Пока папа не сказал публично, что он меня презирает, я буду верить, что он меня любит как дочь. И я его очень люблю как папу, и это останется с нами навсегда, вне зависимости, будем ли мы ещё когда-то общаться или нет. Он всегда останется самым любимым на земле отцом… Пусть у него всё будет хорошо», — заявила она в интервью молдавскому журналисту.

Ранее Мария оказалась в центре скандала, после того как высказалась о Екатерине Соловьёвой, дочери прокремлёвского журналиста Владимира Соловьёва, которая также разошлась в политических позициях со своим отцом.

Мария заявила, что можно «любить своего отца, но не предавать себя», и добавила, что готова поддержать своего отца, если его потребуют наказать за его политическую позицию.

«Будут судить наших отцов. Там обнимемся и поплачем, сказав: «А что мы могли? Нам ещё и 40 лет не было». Любовь всем папам, кто погряз во зле. Я как дочь ещё поборюсь за своего». Эти слова вызвали серьёзный общественный резонанс, и Мария столкнулась с критикой.

Недавно актриса, которая строит карьеру в Голливуде, получила американское гражданство. После поста в соцсетях, в котором она рассказала об этом, она также призналась, что теперь не использует отчество согласно американским стандартам. «Была Мария Владимировна, теперь Маша Машкова». Из-за этого в комментариях её снова осудили: многие решили, что актриса решила поступить так из-за ссоры с отцом.

Сам Машков отношения с дочерью публично не комментировал. Ранее, однако, об их конфликте высказывалась мать Марии Машковой и бывшая жена Владимира Машкова Елена Шевченко, которая заявила, что переживает только за свою дочь. С бывшим мужем она, по её словам, давно не общается и считает, что в своих отношениях они должны разобраться сами.

Оригинал материала: “Spletnik.ru”