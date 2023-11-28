 

BAIC запустил в РФ продажи нового кроссовера BAIC X7 по цене 3,1 млн рублей

28.11.2023, 13:15, Разное
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Новый китайский кроссовер BAIC X7 поступил в продажу на российском рынке.

Напомним, серийная сборка транспортного средства налажена на заводе «Автотор». Покупатели могут приобрести единственную конфигурацию, которая оценивается производителем в 3,1 миллиона рублей. О кроссовере BAIC X7 известно, что модель оснащена светодиодными фарами, эко-кожей, цифровой панелью приборов и увеличенным дисплеем мультимедийного комплекса.

Также модель имеет подогрев кресел, панорамную крышу, камеру кругового обзора и задние парктроники. Под капотом модели BAIC X7 установили 1,-литровый турбированный двигатель на 180 л.с. мощности. Паркетник приводится в движение семиступенчатой роботизированной трансмиссией.


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