BAIC запустил в РФ продажи нового кроссовера BAIC X7 по цене 3,1 млн рублей

Новый китайский кроссовер BAIC X7 поступил в продажу на российском рынке.

Напомним, серийная сборка транспортного средства налажена на заводе «Автотор». Покупатели могут приобрести единственную конфигурацию, которая оценивается производителем в 3,1 миллиона рублей. О кроссовере BAIC X7 известно, что модель оснащена светодиодными фарами, эко-кожей, цифровой панелью приборов и увеличенным дисплеем мультимедийного комплекса.

Также модель имеет подогрев кресел, панорамную крышу, камеру кругового обзора и задние парктроники. Под капотом модели BAIC X7 установили 1,-литровый турбированный двигатель на 180 л.с. мощности. Паркетник приводится в движение семиступенчатой роботизированной трансмиссией.