 

Выставка плюшевых мишек открылась в Дарвиновском музее

28.11.2023, 12:55, Новости дня
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Москвичи очень любят культурные мероприятия, поэтому в столице на регулярной основе проходят многочисленные мероприятия от районного до международного уровня, в том числе, музыкальные концерты, театральные представления и, конечно, музейные выставки.

Так, до 14 января 2024 года жители и гости столицы могут посетить выставку плюшевых мишек, которая открылась в Государственном Дарвиновском музее. Посетителей ждут уникальные экспонаты: от антикварных произведений искусства до шедевров, созданных по современным технологиям.

К примеру, гостям музея покажут единственного в мире мишку Тедди, полностью напечатанного на 3D-принтере при помощи нейросети. Также можно будет посмотреть старинные модели знаменитой на весь мир плюшевой игрушки.

Кроме того, на выставке представлены винтажных медвежата советской эпохи и современные коллекционные игрушки. Посетители увидят работы Ирины Дюжевой, сшитые из павловопосадских платков в технике синель. Без внимания не останутся и миниатюрные японские мишки размером не более 15 сантиметров, которые созданы из обрезков шелка.

Также москвичей на выставки приглашает Музейный город ВДНХ. Гостиглавного выставочного комплекса страны
смогут изучить историю России от первых печатных книг до космических ракет, а также познакомиться с важнейшими достижениями в науке, промышленности и искусстве.

Посмотреть макеты отечественных самолетов и модули орбитального комплекса “Мир” можно центре “Космонавтика и авиация”. Фанатов космической тематики также ждет музейный комплекс “Буран”, расположенный внутри полноразмерного макета.

Музей гаража особого назначения ФСО России ждет любителей автомобилей. А в музее славянской письменности “Слово” доступна визуализация первой русской типографии книгопечатника Ивана Федорова. Также гостям ВДНХ стоит заглянуть в Музей кино.

Насыщенная культурная программа ждет также посетителей музея-заповедника “Коломенское”. 1 ноября там открылась выставка работ профессора МАРХИ Германа Орлова. Акварельные картины мастера будут представлены до 4 февраля 2024 года.


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