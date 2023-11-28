Мнение: Почему зарплаты курьеров и дальнобойщиков так высоки

Средний курьер получает сейчас в Петербурге 115 тысяч рублей (ссылка). Забавный комментарий от профессионального кадровика:

«Три резюме на одну вакансию ― это свидетельство серьёзного дефицита кадров. Один из них может не ответить на звонок, второй откажется от собеседования, а третий вообще не придёт. Нормой для рынка, где работодатель может ставить свои условия, является около 10 резюме на одну вакансию», — отметил в разговоре с “Ведомостями Северо-Запад” гендиректор кадрового бюро “Охота” Александр Перцовский.

Перевожу с дипломатического на русский: все нормальные курьеры уже нашли работу, на новые собеседования идут сплошняком разгильдяи, которые не то что посылку отвезти — даже в офис доехать не могут. Приходится повышать зарплаты, чтобы заманивать к себе тех, кто иначе курьером работать бы не стал. Масла в огонь подливает безжалостный календарь — через несколько дней декабрь, поэтому спрос на курьеров растёт.

Аналогичная проблема с дальнобойщиками, им уже сходу предлагают не только зарплаты по 200+ тысяч, но и обучение за счёт компании.

Отсюда план. Устраиваешься пешим курьером на медианные 115 тысяч, параллельно получаешь права на легковой автомобиль (категория В). Как только получил права, идёшь работать курьером уже на автомобиле, там и зарплата выше, и опыт вождения быстро нарабатывается.

Параллельно с работой автокурьером получаешь уже за счёт фирмы права на небольшие грузовики (категория С). Зарплата снова выше, и можно не торопясь делать за счёт фирмы права на большие фуры с прицепом (категория Е). Не торопясь, так как для получения категории Е нужен стаж в 1 год на обычных грузовиках. Дальше наслаждаешься жизнью: права есть, работа есть, зарплата втрое выше средней по региону… при условии, конечно, что ты в принципе готов учиться, вот хотя бы вождению легковых автомобилей и грузовиков.

Именно так работает капитализм — когда в некой отрасли образуется дефицит, капитализм предпринимает энергичные меры, чтобы этот дефицит устранить. Повышает зарплаты, вводить бесплатное обучение и так далее. Как итог, мы можем заказать еду через интернет и услышать звонок курьера в дверь уже через 30 минут.

Впрочем, в долгосрочной перспективе будущее у курьеров с водителями не такое безоблачное. Во-первых, сейчас идёт бурная перестройка экономики, импортозамещение, стройка, рост производства. Через несколько лет всё устаканится и оптимизируется, производительность труда вырастет, количество рабочих мест уменьшится.

Во-вторых, идёт Спецоперация. Когда она завершится победой России, армия и оборонные заводы выдавят на рынок труда большое количество рабочих рук. Значительная часть релокантов также вернётся к нам из-за рубежа.

В-третьих, сейчас у бизнеса появились особенно мощные стимулы вкладываться в беспилотные технологии. Так как в экспериментальном режиме беспилотники уже работают — какие-то грузовики ездят по межгороду, какие-то такси тестируются в научных городках — их будут теперь усиленно доводить до ума. Рано или поздно этот процесс завершится массовым увольнением водителей.

Ну а пока что мы наблюдаем классический капиталистический цикл — бурное развитие экономики, переизбыток рабочих мест, рост зарплат. Именно так Европа, США и Япония стали сытыми во второй половине 20-го века — постоянный дефицит кадров вынуждал бизнес не только платить сотрудникам больше, но и отлаживать бизнес-процессы, и увеличивать производительность труда.

Если мы не повторим ошибок Запада, которые довели его до нынешнего плачевного состояния, мы имеем все шансы сделать постепенно Россию очень обеспеченной страной.