Мнение: О бунте на корабле… Зачем англичанка гадит Байдену?

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Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс, известная у нас отказом признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, высказалась теперь и об Америке. Да так, что хоть святых выноси. Ох, что-то неладное творится в Датском Соединённом Королевстве!…

Короче, Байдена — геть!

Следующим президентом #США должен стать консервативный кандидат от Республиканской партии, который осмелится «называть враждебные режимы злом и угрозой», поскольку мир нуждается в американском лидерстве. Это ценное мнение высказала бывший премьер Великобритании Лиз Трасс в статье для Wall Street Journal.

Там же она заявила, что «Запад должен обеспечить Украину оружием, необходимым для нанесения нокаутирующего удара по России. Это стало бы прямым посланием авторитарным покровителям России в Китае и Иране». И ещё экс-премьер призвала для «склонения чаши весов на сторону Украины» обеспечить количественное военное преимущество ВСУ. Кроме того, продолжила она, необходимо ускорить процесс вступления этого государства в #НАТО.

Но главное — сменить нынешнего американского президента Джо Байдена, собравшегося на второй срок, на перспективного и консервативного республиканца, который вернёт американское лидерство. Такое, какое было у США в годы «холодной войны», особенно при президенте Рональде Рейгане. Ну и далее — новое противостояние с тоталитарными режимами: Китаем, Ираном и проч.

Учитывая, что «ястреб» Лиз Трасс выражает явно не только свои #мысли, но и мнение наиболее реакционной части британского истеблишмента, становится совсем интересно. Что за игру со спичками затеяли на Туманном Альбионе? Зачем британцы так откровенно подставляют своего главного союзника под глобальную конфронтацию с риском «горячей» Третьей мировой?

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