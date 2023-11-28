Рупор кремлевской пропаганды: Россия поставит Ирану Ми-28, Су-35 и Як-130
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Россия поставит Ирану Ми-28, Су-35 и Як-130
Заместитель министра обороны Ирана официально подтвердил, что Иран закупит у России:
1. Ударные вертолеты Ми-28
2. Истребители Су-35
3. Учебные самолеты Як-130
Все эти машины войдут в боевой состав ВС Ирана. Точное кол-во закупаемых машин не разглашается.
Никаких препятствий для поставок вооружений в Иран сейчас нет – оружейные санкции против Ирана были сняты год назад.
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Источник: Colonel Cassad
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