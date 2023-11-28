GalaxyClub: Samsung зарегистрировала торговую марку смартфонов с ИИ

Samsung готовится к выпуску смартфонов, оснащенных встроенным искусственным интеллектом (ИИ), согласно данным, опубликованным на портале GalaxyClub. Компания зарегистрировала соответствующие торговые марки в различных странах, включая Южную Корею и Великобританию.

Среди зарегистрированных торговых марок выделяются “AI Phone” и “AI Smartphone” («Телефон с ИИ» и «Смартфон с ИИ» соответственно). Эти регистрации подтверждают планы Samsung предложить устройства с встроенным искусственным интеллектом, способные обрабатывать разнообразные команды пользователя без подключения к Интернету, благодаря использованию нейронных процессоров.

Кроме того, из зарегистрированных торговых марок следует, что Samsung может предложить не только смартфоны, но и простые телефоны с поддержкой ИИ.

Компания также оформила права на бренды “Magic Pixel”, “Flex Magic” и “Flex Magic Pixel”, хотя их назначение пока остается неясным. Возможно, они связаны с новыми технологиями дисплеев или камер для будущих продуктов компании.

В начале ноября Samsung представила ИИ Gauss, который способен вести диалог, генерировать тексты, изображения и писать код. Считается, что первыми устройствами, оснащенными этим ИИ, будут смартфоны серии Galaxy S24.