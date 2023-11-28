Европа присоединилась к гонке лунных программ

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Европейское космическое агентство планирует создать собственное грузовое космическое судно, которое в дальнейшем может стать пилотируемым кораблём, рассказывает The Guardian. Такой шаг позволит Европе соревноваться с другими странами за освоение Луны, что в будущем повлияет на все сферы жизни.



AP

В ноябре на саммите Европейского космического агентства (ЕКА) 22 страны-спонсора (включая Великобританию) единогласно решили к 2028 году построить грузовое космическое судно для полётов к МКС, пишет The Guardian. На пресс-конференции генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер подчеркнул, что в дальнейшем эти разработки могут использоваться для создания пилотируемого корабля. Таким образом, Европа сделала большой шаг в сторону возможной высадки собственных астронавтов на поверхность Луны и состязания с лунными программами стран-соперников.

В то же время глава Европейского центра астронавтов в Кёльне Фрэнк Де Винне видит в таком развитии возможности для укрепления сотрудничества с США и другими государствами. Он напомнил о том, что после сворачивания программы «Спейс Шаттл» российские «Союзы» доставляли международные экипажи на МКС и обратно, что позволяло продолжать работу на станции. Украинский конфликт, однако, обрубил связи между Россией и западными партнёрами, поставив крест на будущих проектах. Европа получила шанс заполнить образовавшуюся пустоту.

В феврале ЕКС опубликовало доклад, в котором обосновало срочную необходимость в собственном пилотируемом космическом корабле. Независимые эксперты указали, что сейчас космическая сфера переживает революцию, сравнимую с ростом интернета 20 лет назад. Как и интернет, такие изменения повлияют на все сферы жизни, — во многом они уже это делают. Так, современный мир полностью зависим от орбитальных спутников. В заключении доклада говорится, что возможность самостоятельно отправлять груз и людей на орбиту жизненно необходима для будущего процветания Европы. Без неё ЕС уготована роль клиента других космических держав, как по части компьютеров мир сейчас во многом полагается на Кремниевую долину.

Пока лишь три страны в мире могут отправлять собственные пилотируемые ракеты в космос: США, РФ и Китай. Индия не скрывает, что хочет стать четвёртой: в следующем году она запланировала испытания непилотируемой капсулы. При этом только ей удалось в этом году посадить космический корабль на Луну, тогда как попытка РФ сорвалась, а японский модуль пока вращается на лунной орбите.

Профессор Йэн Кроуфорд из Лондонского университета опасается, что такое соревнование может привести к новой космической гонке и захвату лунных территорий, если не договориться о координации действий и руководстве. Однако пока для этого крайне мало соглашений, имеющих юридическую силу, и организаций для контроля над исследованиями Луны. В итоге кто первый туда попадёт, получит больше наибольший вес в обсуждениях космической деятельности. Таким образом, на кону не только Луна: многие видят её как испытательный полигон для главного приза — Марса, отмечает The Guardian.