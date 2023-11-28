Мнение: Детский срок для Баязитовой

Система власти, решившая сожрать “социально близких” ей жуликов из “мира пиара”, в последний момент засбоила и даже попыталась сдать назад – правда, весьма своеобразно. Двум “медиаменеджерам” – Архаровой и Баязитовой – суд в итоге выписал 4,5 и 5 лет тюрьмы. А не почти втрое (!) больше, как просило для них обвинение. Примечательно, что озверелым прокурором, точнее, прокуроршей оказалась женщина. Именно женщина запросила своим товаркам сногсшибательные сроки 13 и 14 лет за действия в телеграме!

Вообще, весь “процесс” – какой-то женский междусобойчик: женщина-судья и женщина-прокурор лепили сроки двум арестанткам-телеграмершам. В итоге женскую солидарность проявила только судья – что странно, так как обычно в российском “суде” главная процессуальная фигура – именно прокурор, и что он требует, то потом судья послушно вписывает в приговор.

Но! Хоть все и заговорили о какой-то особой “милости и снисхождении” (судья дала “ниже низшего предела”, что для россуда вообще уникальное событие) – однако важно другое: срок снизили с запредельных цифр до просто диких, но их дали по-настоящему! Хотя вроде бы даже сам “потерпевший”, банкир Ушаков, просил дать “условно”. Баязитова имеет явно нездоровую полноту, больна диабетом – протянет ли она в колонии пусть не 14, но 5 лет?

Кстати – какую-такую “порочащую информацию” об Ушакове “разгласила” Баязитова? Оказалось, все просто: в 2006 году Ушакова осудили в Краснодаре на 4,5 года за банковские махинации, он отправился в колонию, где отсидел только 2 года. А потом вышел… и в том же Краснодаре в 2009 году получил решение суда, которым снял судимость!

Суть, видимо, в том, что Промсвязьбанк – банк “оборонный”, возглавляет его один из безгранично талантливых “сыновей” нынешней номенклатуры – чел по имени Петр Фрадков. И вроде как “разглашение” того, что вице-президентом “оборонного банка” является экс-уголовник, взбесило прежде всего семейство Фрадковых (Фрадков-папа был в РФ одно время премьер-министром и Главой Внешней Разведки). Поэтому “телеграмщиц” и решили “примерно наказать”. То есть дело даже не в Ушакове: Родина опасносте!

Неужели и вправду двух девах запакуют почти на 5 лет в тюрьму? “Военную тайну разгласили”.

Тьфу! Гадость. И – опять видим возрождение сталинских “норм”. Тогда, как неоднократно приходилось читать в мемуаристике жертв красного террора, тоже срок “5 лет” называли “детским”, а про тех, кто такое получал, опытные зеки с завистью говорили: “Повезло!”