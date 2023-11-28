Мнение: О трёх лучших советах русским в 2023 году… Следуем?

Даже не буду напоминать бородатый анекдот про «у нас не страна баранов, а страна Советов». Лучше воздам должное добрым людям, которые несмотря ни на что продолжают давать ценные советы потенциально хорошим русским. От чистого сердца, между прочим.

Причём, знаете, ими ведь сможет воспользоваться даже обычный водитель автобуса из какой-нибудь Самары!

Наверное, из Урюпинска тоже…

Совет первый: «Учи “Питон”, учи английский, вали…!».

По правде говоря, это совет писателя-иноагента Дмитрия Глуховского не настолько плох, как о нём зубоскалят в соцсетях. И в полной форме звучит даже более-менее разумно: «ВНЖ [на Западе] никто не дарит, это результат твоей осмысленной целенаправленной деятельности в течение нескольких лет. Учишь языки, осваиваешь специальности, заводишь деловые контакты…». Конечно, русскому с израильским паспортом или ВНЖ делать это несколько проще, чем без него. Но всё же сложно — не значит «невозможно». А водителю автобуса, наверное, даже нет смысла учить язык программирования Python, который уже менее востребован в IT, чем несколько лет назад. Достаточно озаботиться знанием иностранного языка и документальным подтверждением своей квалификации по правилам страны будущего пребывания. Даже офер от работодателя можно получить, не покидая российской территории, а уже потом — паковать чемоданы.

Но времени всё меньше. Если 10 лет назад можно было учить языки на необременительных курсах + программа в смартфоне, то сейчас нужен интенсив. Ибо «окно возможностей» закрывается

Совет второй: «Пора покупать доллары».

Тут практически все финэксперты едины. Российский #рубль укрепился искусственно и ненадолго. Уже говорил про это — вот ещё одно мнение и дополняющий его факт.

Американский #доллар может подняться выше 90 рублей уже в ближайшее время, считает аналитик БКС Экспресс Василий Карпунин. По его мнению, налоговый период перестанет оказывать поддержку нацвалюте на текущей неделе, затем начинается декабрь — сезонно слабый период для «деревянного», а на всё это в настоящее время накладывается сильный бюджетный импульс и растущие госрасходы. К тому же ЦБ РФ уже с января возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств фонда национального благосостояния. Об этом говорит пресс-релиз Банка России. Проще говоря, ЦБ опять станет скупать рубли на валютном рынке — с очевидными последствиями для валютного курса.

Совет третий: «Бегите, глупцы!».

Об этом твердят уже все, кому не лень. Что сколь верёвочке ни виться, а конец будет. Что 1,5% или даже 2% мирового ВВП «ничего не могут» против 40%, особенно в исторической перспективе. Что в начале XX века выжили в первую очередь те, кто заранее озаботились релокацией, а в конце его — те, кто использовали «окно возможностей» для переезда в более благополучные страны. Оно и сейчас есть, хотя и сузилось до размеров форточки. А вот когда тут начнётся…

Да, эта «музыка» звучит уже более 10 лет, и веры ей в массах не больше, чем мальчику, кричавшему «Волки!». Но ведь серые хищники всё же в итоге пришли за стадом, и «чёрный лебедь» для всей деревни прилетел. Может, и правда пора уже брать на вооружение все три благих совета разом?

Или ещё повременить — «авось, рассосётся»?

Ваш выбор —?

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