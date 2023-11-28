 

Euroactiv – в Чехии предупредили, что оружие для Украины заканчивается

28.11.2023, 1:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

У Чехии заканчивается подходящее оружие для отправки на Украину, пишет Euroactiv со ссылкой на слова министра обороны Яны Черноховой. По её словам, в стране не так много военной техники для поставки Киеву. Как передаёт издание, это заявление прозвучало на следующий день после того, как чешские парламентарии пообещали украинцам новые партии оружия.


AP

У Чехии заканчивается подходящее оружие для отправки на Украину, пишет Euroactiv со ссылкой на слова министра обороны Яны Черноховой. Это заявление главы ведомства прозвучало на следующий день после того, как спикер нижней палаты парламента страны пообещал новые поставки оружия Киеву.

«Чешская Республика является одним из лидеров по оказанию помощи. Но, честно говоря, мы не так уж много можем отправить Украине из военной техники», — призналась министр в эфире чешского телеканала. По её словам, Чешская Республика попытается компенсировать нехватку вооружений, предоставив экспортные лицензии частным компаниям. «Мы не хотим ставить под угрозу нашу обороноспособность», — отметила она.

Кроме того, к концу 2023 года Чехия подготовит до 4 тыс. солдат ВСУ в рамках Миссии военной помощи ЕС. Чешские вооружённые силы также развернули мобильные учебные группы в Польше. Ожидается, что в 2024 году возможности по обучению будут дополнительно расширены.


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