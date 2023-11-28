Мнение: Давайте просто воевать



“Воюйте, братья!”

Некто Давид Арахамия давеча всех поразил своими сенсационными признаниями, из которых главное – безусловно, его инсайдерский рассказ о переговорах с Россией по поводу перемирия (Стамбульские договоренности) весной 2022 года. По Арахамии выходит, что РФ якобы была готова удовольствоваться очень малым – буквально только лишь обещанием Украины иметь нейтральный статус и отказаться от вступления в НАТО – а «за это» Путин был готов отвести все войска обратно и сделать, видимо, вид, что ничего не было. То есть ни признания Крыма, ни отделения Донбасса, ни выполнения Минских соглашений Россия от Украины не хотела. И Украина вроде бы уже готова была на это пойти… но сделку сорвал Борис Джонсон, который как раз в это время был в Киеве проездом (и еще являлся на тот момент премьером Британии).

Джонсон послушал, что предлагают эти русские, а потом покачал головой и сказал что-то вроде «Да ну нафиг! Давайте лучше просто воевать!» И Украина в лице Зеленского решила воевать, тем более, что тут как раз – очень кстати – подоспела Буча, жахнул грандиозный скандал, ожесточение против РФ во всем мире поднялось до небес, и ни о каких переговорах уже не могло быть и речи.

История абсолютно феерическая, конечно. Но Арахамии приходится верить: он глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде и «особа, приближенная к императору», то есть к Зеленскому. Хотя по национальности он грузин, родился и вовсе в Сочи, а гражданством Украины обзавелся лишь в 2014 году. Вообще, роль грузин в украинской политике – вспомним губернатора Одессы Саакашвили – какая-то особая и странная, и черт знает, отчего такое влияние там имеют именно грузины, а не армяне или, к примеру, таджики. Какие грузины, почему?! Загадка.

С другой стороны – непонятно, а почему вообще всего лишь Арахамия вдруг заговорил на столь щекотливые темы, как вопросы войны и мира в самой кровопролитной – уже – войне на территории Европы со времен ВОВ. Ну да – лидер фракции партии «Слуга народа» в ВР. То есть – это примерный аналог лидеру фракции «Единой России» в ГД РФ. Кто-нибудь в курсе, кто возглавляет фракцию ЕР в Госдуме? Очевидно, что никто из читателей, да и я, понятия не имеем, что там за клоун. У меня даже ни одной гипотезы (для самых любопытных – это, оказывается, Васильев; да-да, тот самый отставной губернатор Дагестана, с отчеством Абдуалиевич).

Можно ли представить, чтобы с нашей стороны какой-то Васильев стал бы рассказывать, какие предложения делал Путин во время тех же переговоров, но с российской стороны? Это точно нонсенс – никто б не принял это всерьез, поскольку понятно, что Васильев – это сбитый летчик в ничего не решающей ГосДуме. Так почему ж нам тогда верить Арахамии??

То есть на самом деле всё похоже на какой-то кринж. С другой стороны, никто Арахамию не опроверг еще – ни с английской, ни с украинской стороны. Может, и не врет.

Во что верится сразу и без сомнений – в то, что Борис Джонсон МОГ с присущим англичанам юмором выдать фразу типа «Давайте просто воевать», при этом полностью отдавая себя отчет, что воевать-то будут как раз дурачки русские с украинцами, а он сам воевать не будет, а будет лишь подбадривать бойцов, умирающих в грязи, громкими криками одобрения или, наоборот, порицания.

Почему Джонсон мог и должен был, если не дурак, всеми силами выступить за войну? Да просто потому что война между Россией и Украиной – это ПРИЗ, неслыханный по щедрости ПОДАРОК для всех «друзей и партнеров России». Россия – это всегда был бестолковый, но все-таки раздражающий своей огромностью монстр, к тому ж всегда заряженный на войну, и не где-нибудь, а в Европе. Старик Бжезинский сформулировал МЕЧТУ всех, кто хотел бы видеть Россию поспокойней: «Надо отделить Украину от России; Россия без Украины сразу переходит в разряд неопасных держав средней величины, а с Украиной она всегда будет доставлять беспокойство своей непредсказуемостью».

То есть даже и просто само по себе отделение Украины от России было праздником, но еще и ВОЙНА между ними – просто какие-то именины сердца. Чем больше будет меж ними крови, тем выше барьер, тем надежнее гарантия, что никакого повторного объединения не случится. Крепкая взаимная ненависть – вот наилучший вид взаимоотношений между Россией и Украиной с точки зрения Запада. Вообще идеальный – это как у сербов с хорватами; чтобы каждая случайная встреча неминуемо кончалась поножовщиной.

Поэтому как мог реагировать Джонсон, да и любой нормальный западный политик, узнав, что повоевав всего месяц, чертовы славяне уже решили «мириться»? Да конечно – только громким и протяжным «НЕЕЕЕТ!!» Как это – так хорошо начали, и сразу в кусты?! «Да вы еще даже по сотне тысяч друг у друга не перебили! Нет, так не пойдет, давайте уже вести себя как серьезные люди».

Многие делают акцент на Англии, имея в виду завиральные «криптоколониальные» построения Галковского; но без сомнений, что и любой американский политик на месте Джонсона делал бы то же самое – всячески попытался бы плеснуть бензинчика в костер взаимных претензий и уже растущей ненависти. Ничего личного, только бизнес.

Собственно, я всегда считал, что никакой войны между РФ и Украиной не надо было затевать уже хотя бы для того, чтобы не дать сбыться мечтам наших западных друзей. А само ее начало автоматом стало и для Украины, и для России дорогой в один конец. Глупо было рассчитывать, что после того, как РФ так крупно подставилась, ей дадут соскочить или хотя бы отделаться малой кровью. Так и вышло – соскочить не дали.

Да, кстати, и не факт, что вышло бы. Я ведь помню настроения в российском обществе на март-апрель 2022 года: сказать, что «стамбульские соглашения» были в самой РФ непопулярны – это не сказать ничего. Российская обчественность, всегда отличающаяся поразительной, фантастической глупостью и шапкозакидательством, бесновалась и выла как припадочная, требуя «продолжать наступление», «брать Киев», «неужели хохлам дадут уйти», «следующей будем брать Польшу» и прочий горячечный бред. Возможно, Джонсону и не стоило особо стараться – и без его усилий всё бы сорвалось. Перемирие было обречено – крови пролилось еще слишком мало.