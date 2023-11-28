Рупор кремлевской пропаганды: Кто-то же должен выплатить репарации

Украина не подпишет мировое соглашение с РФ без репараций.

Украина никогда не пойдёт на это. И мир не пойдёт, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?

(с) замминистра юстиции Украины Ирина Мудра

Значит, в ближайший год умрет еще несколько сотен тысяч жителей остатков Украины, которых будут силой загонять на убой на фронт. А потом еще год… И еще год…Никто Украине ничего платить не будет. И восстанавливать Украину тоже никто не будет (ну кроме той части, которая будет в составе России).

"Давайте просто воевать" (с) Борис Джонсон

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