 

Xiaomi представила умную кровать с «защитой от храпа»

27.11.2023, 23:15, Разное
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Китайская компания Xiaomi представила широкой общественности умную кровать, отличающуюся целым рядом полезных опций, включая «защиту от храпа».

Кровать Xiaomi 8H Fund Smart оснащена электроприводом, ответственным за регулировку восьми режимов, среди которых есть такие, как «Невесомость», «Йога», «Чтение», «Уход за больным» и стандартное положение. В случае включения режима, призванного обеспечить защиту от храпа, спинка кровати приподнимается, в результате чего спящий меняет положение тела и перестает издавать раздражающие звуки, после чего предмет мебели возвращается в исходное положение.

Ширина кровати может составлять 1,5 или 1,8 метра, а приобрести данный предмет мебели, в который встроен светильник, можно за 2799 юаней, что составляет примерно 35 тысяч рублей.       


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