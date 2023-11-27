 

В Госдуме РФ протестировали отечественный смартфон

27.11.2023, 23:15, Разное
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Депутаты Государственной думы РФ, протестировавшие отечественный смартфон под управлением операционной системы «Аврора», выпускаемый компанией Fplus, поделились своими впечатлениями от мобильного устройства.

Парламентарий Антон Немкин, представляющий комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, уделил особое внимание высокой степени емкости аккумулятора, а также ударопрочности и влагозащищенности новинки, в то время как депутат Антон Горелкин оценил внешний вид устройства, прежде всего обрезиненный корпус и заднюю крышку.

К недостаткам оба депутата отнесли тот факт, что в смартфоне предустановлены исключительно пользовательские приложения типа калькулятора или диктофона, в то время как отдельный магазин, через который можно было бы загрузить необходимые программы, отсутствует.      


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