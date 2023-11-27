 

Тренды маникюра 2024: 10 дизайнов ногтей – безусловных фаворитов будущего года

27.11.2023, 22:40, Разное
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В будущем году нас ждет много интересных и необычных маникюрных трендов. Тенденции нейл-арта будут отличаться яркостью и оригинальностью. Среди них будут цветочные элементы, причудливые узоры, блестящий декор и многое другое. Мы познакомим вас с дизайнами ногтей, которые станут безусловными фаворитами 2024 года.

Оригинальный с золотыми деталями

В 2024 году будут популярны оригинальные и индивидуальные дизайны. Вы можете скомбинировать нейл-арт с эффектом акварели и камуфляжа, а затем украсить его крупными блестящими деталями золотого цвета.

Цветочные детали

Цветочным маникюром всегда хочется похвастаться весной. Теплые и веселые тона создают безупречный дизайн в соответствии с сезоном.

Флуоресцентный лак

В следующем году будут очень популярны флуоресцентные лаки неоновых тонов. Они отличаются особой яркостью и насыщенностью цвета. На фото выше вы видите маникюр в неоновых оранжевых тонах. Он идеально подходит для лета, так как гармонично сочетается с загаром.

Перламутровые кончики

Френч с переливающимися перламутровыми кончиками отличается утонченностью и изысканностью. Он идеально подходит для особых случаев и привнесет в ваш образ нотку гламура.

Графический дизайн

На фото выше вы видите маникюр с графическим дизайном. Очень тонкие черные волны сочетаются с более широкими белыми узорами. Создание такого нейл-арта требует мастерства, поэтому его лучше доверять профессионалу.

Молочный с мелкими цветами

Полупрозрачный лак молочного цвета стал хитом несколько лет назад. В следующем году он снова вернется в моду. Он может стать прекрасным фоном для мелкого цветочного узора, нанесенного вручную.

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Разноцветный пастельный

Если вы предпочитаете сдержанность и не хотите усложнять маникюр, то выбирайте пастельные оттенки. Чтобы дизайн был разнообразным, сочетайте французские ногти с однотонными.

Хромированный маникюр

Одним из трендов 2024 года станет хромированный маникюр. Его можно создать с помощью специальных металлизированных лаков или блестящих аппликаций. Этот нейл-арт позволяет экспериментировать с дизайном.

Психоделические узоры

Создайте на нюдовом фоне яркие психоделические узоры, как на фото выше. Используйте для этого флуоресцентный лак. Этот дизайн идеально подходит для праздничных мероприятий.

Френч для коротких ногтей

Современный френч красиво смотрится не только на длинных, но и на коротких ногтях. Чтобы сделать его более оригинальным, создайте не нюдовую, а нежно-фиолетовую основу.


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