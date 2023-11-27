 

Обнаружена редкая генетическая мутация, препятствующая ожирению

27.11.2023, 22:05, Разное
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Как показали результаты исследований, проведенных представителями британского Университета Ноттингем Трент, в борьбе с ожирением может помочь мутация гена, встречающаяся у 4% людей и регулирующая массу тела.

В данном случае речь идет о мутации гена ZFHX3, воздействующая на такой участок мозга, как гипоталамус, отвечающий за аппетит, голод и жажду. Исследователь Ребекка Дамбелл отметила, что данная мутация как «включает», так и «выключает» функции других генов в обозначенной области мозга, что может выступить в качестве нового способа борьбы с ожирением.

Результаты исследований, проведенных на мышах, показали, что вес грызунов с мутированным геном был на 20% меньше, при этом они потребляли, по сравнению с сородичами, у которых ген изменениям не подвергался, на 12% меньше корма. Кроме того, у них был зафиксирован более низкий уровень инсулина и лептина.


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