Ногти в стиле бэби-бумер: 10 элегантных дизайнов, которые будут популярны в 2024 году

Ногти в стиле бэби-бумер станут одним из трендов 2024 года. Они отличаются красотой и изысканностью. “Бэби-бумерами” называют поколение женщин, которые родились в 1950 и 1960 годы. Их молодые годы пришлись на эпоху, когда был популярен градиентный нейл-арт в пастельных тонах. Сейчас он снова вернулся в моду. Мы приведем 10 элегантных дизайнов ногтей в стиле бэби-бумер, которые будут популярны в 2024 году.

Маникюр бэби-бумер: что это такое

Маникюр в стиле бэби-бумер представляет собой своего рода эволюцию френча. Он отличается нюдовой основой и белым кончиками. Но в отличие от классического френча, в этом дизайне нет четкой границы между двумя оттенками. Между белым и нюдовым цветом создается градиент, при котором один тон плавно переходит в другой.

Как создать этот дизайн

Простые варианты маникюра бэби-бумер можно создать самостоятельно. Вам понадобится бледно-розовый и белый лак, а также кисточка или губка.

Полностью покройте ногти розовым лаком, а на кончики нанесите белый. Пока они еще не высохли, растушуйте их губкой или кистью так, чтобы один цвет плавно переходил в другой.

Далее мы приведем несколько дизайнов, которые будут в тренде в следующем году.

Матовый

Матовый маникюр выглядит натурально и естественно. Он отлично сочетается с нюдовыми и пастельными оттенками, а также подчеркивает эффект градиента. Такой дизайн привлекательно смотрится на ногтях любой длины и формы.

Чтобы создать такой эффект, сначала сделайте обычный градиентный маникюр, а затем нанесите на него финишное матовое покрытие.

Розовый

Попробуйте внести больше красок в этот дизайн. Сделайте кончики ногтей не белыми, а розовыми. У вас получится естественный, но оригинальный нейл-арт.

Вы можете выбрать для кончиков ногтей как бледные оттенки розового, так и яркие. Но они должны отличаться по цвету от пастельной основы.

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Для овальных ногтей

Если у вас овальные ногти, то выбирайте самые нежные и утонченные оттенки розового. Они будут гармонично сочетаться с такой формой ногтевой пластины. Этот маникюр можно скомбинировать с любым нарядом.

Для коротких ногтей

Этот стиль маникюра подходит и для коротких ногтей. Эффект градиента на них будет не так заметен, как на длинных ногтевых платинам. Однако этот дизайн придаст вашим рукам безупречный и естественный вид. Вы можете дополнить его минималистичными рисунками или декором на акцентном ногте.

Натуральный

Если вы хотите, чтобы маникюр выглядел естественно, используйте телесно-розовую основу. Легкий блеск также подчеркнет этот утонченный и нежный дизайн.

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Красочный

Вы можете придать кончикам ногтей не только белую или розовую, но и более необычную окраску. Используйте зеленые, желтые, сиреневые или голубые тона. Чтобы придерживаться эстетики стиля бэби-бумер, отдавайте предпочтение самым светлым и нежным оттенкам этих цветов.

С блестящими элементами

Украсьте свой маникюр блестящими элементами у основания ногтя. Используйте с этой целью блестки или стразы. Такой декор будет очень популярен в 2024 году.

С перламутром

Дополните маникюр в стиле бэби-бумер перламутровым эффектом. После создания градиента нанесите на ногти переливающийся порошковый лак. Вы получите эффектный жемчужный блеск.

Перманентный

Если вы уверены, что не потеряете интерес к стилю бэби-бумер в ближайшее время, то сделайте перманентный маникюр. Он отличается стойкостью и держится около 3 недель.

Такая идея особенно хороша для длинных ногтей, так как на них можно создать очень привлекательный градиент.

Новогодние мотивы

Дизайн ногтей в стиле бэби-бумер идеально подходит для зимних праздников. Выполните бело-розовый градиентный маникюр с матовым покрытием. Нанесите на него сверху рисунок на новогоднюю тематику: снежинки, елочки, заснеженные ветки, звезды и многое другое.