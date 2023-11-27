Как одеться на неформальный ужин в зависимости от возраста и вида мероприятия: модные секреты стилистов

Если вас пригласили на неформальный ужин, то нужно правильно подобрать одежду, чтобы продемонстрировать свой стиль, выглядеть эффектно и при этом чувствовать себя максимально комфортно. В этом году в моде самые различные наряды, именно поэтому создать желаемый образ можно достаточно просто. Вот несколько советов по стилю.

Как правильно подобрать одежду на неформальный ужин

Прежде всего нужно учитывать место проведения мероприятия. Это поможет избежать того, что вы будете выглядеть неуместно.

Несмотря на то что джинсы являются удобной одеждой, которая подходит практически для всего, но на неформальный ужин лучше всего их не надевать. То же самое касается и кроссовок, так как они придадут создаваемому образу слишком спортивный вид.

Что же касается ярких цветов и принтов, то они достаточно хорошо впишутся в создаваемый образ и помогут сделать его более привлекательным и гармоничным. Также отличным вариантом станет наряд черного цвета, так как он хорошо гармонирует с совершенно любыми аксессуарами. Очень важно выглядеть стильно, но без чрезмерной эксцентричности.

Стоит избегать тканей с блестками, пайетками, стразами и другими декоративными элементами, которые являются более уместными на официальной вечеринке. Что касается украшений, то они должны быть максимально простыми и минималистичными. То же самое относится к макияжу и прическе. Вот несколько идей того, как лучше всего одеться на неформальную вечеринку.

Черное платье

Безупречное черное платье всегда будет отличным решением для женщин любого возраста. Стоит добавить в образ повседневные аксессуары, такие как высокие ботинки, косуха или длинное ожерелье, чтобы скомбинировать их с повседневным стилем и сделать наряд идеальным на неформальном ужине.

Бюстье с брюками

Кожаный лиф с красивым вырезом и эффектным поясом поможет сделать образ действительно восхитительным и роскошным. Его дополняют плиссированные брюки до щиколотки и модные сандалии на танкетке, которые идеально подходят для создания изысканного, но не слишком формального образа для молодых и смелых.

Офисный стиль

Собираясь на неформальный ужин, модно выбрать для себя красивый офисный наряд. Сшитые на заказ брюки с фирменной полоской, двухцветные балетки, однотонный свитшот с белой рубашкой и легкий свитер, накинутый на плечи, создают сбалансированное и стильное сочетание.

Красный наряд

Это самая настоящая классика, которая совершенно никогда не подведет. Это отличное решение для ужина, которое отлично подойдет зрелым дамам. Свитер-водолазка в сочетании с атласной юбкой и черными ботинками в стиле милитари придают образу непринужденную нотку.

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Классика

Для неформального ужина просто идеально подойдет классическая одежда. Хорошо смотрится сочетание юбки-карандаша, туфель на каблуках вместе с рубашкой и тканевым пальто. Выбор нейтральных тонов, таких как светло-коричневый и черный, всегда обеспечит успех, хотя следует иметь в виду, что для неформального ужина также прекрасно подойдут яркие цвета и принты.

Зеленое пальто

Если хочется, можно создать просто невероятный образ, выбрав яркий предмет одежды. Именно так обстоит дело с этим бутылочно-зеленым пальто, которое дополняет простой стиль, состоящий из брюк с кожаным эффектом с высокой талией и модной майки нейтральных тонов, которые являются основным элементом гардероба. Плетеная сумочка фисташкового тона станет идеальным контрастом цвета и стиля.

Прямое платье с косухой

Стильное платье с кожаной курткой и высокими ботинками выглядит действительно невероятно и роскошно. Это выигрышное сочетание отлично подойдет для неформального ужина благодаря идеальному сочетанию стиля и комфорта.

Эффект кожи

Одежда с эффектом кожи, такая как этот темно-коричневый комбинезон, идеально подойдет для неформального ужина. В данном случае именно монохромный образ, акцентирующий внимание на контрасте фактур, дает оригинальный результат.

Широкие брюки

Стильные и модные широкие брюки отлично подойдут для неформального ужина.

Хорошо смотрится такой наряд в сочетании с длинной рубашкой. Можно дополнить все это стильными аксессуарами.