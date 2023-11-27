Мнение: Война из-за Бориса Джонсона, эскалация в Молдавии и фейк про крымский тоннель

1. Большой скандал на Украине. Местный политик признался, что последние полтора года Украина воюет Россией по приказу с Запада, безо всякой на то необходимости для самой многострадальной страны (ссылка 1, ссылка 2):



Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил власти Киева от подписания каких-либо мирных соглашений с Россией в начале конфликта в 2022 году. О том, какую роль сыграл Лондон в отказе Украины от подписании мира, рассказал глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.

По его словам, военные действия на Украине вполне могли завершиться весной 2022 года, в самом начале специальной военной операции России. Так, российская сторона была готова закончить конфликт, если Украина возьмет нейтралитет, как Финляндия, и даст обязательство не вступать в НАТО. Нейтралитет Киева был основным требованием Москвы. Однако, подчеркнул Арахамия, когда киевская делегация вернулась из Стамбула, в Киев прибыл Борис Джонсон и посоветовал не подписывать мирное соглашение.

«Приехав в Киев, Борис Джонсон заявил: “Мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать”. — Давид Арахамия глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Украины.

Возникает вопрос – что именно под «мы ничего с ними подписывать не будем» имел в виду Джонсон? Ответ здесь может быть один – западные страны отказались давать совместные с Россией гарантии безопасности Украины, которые должны были прилагаться к мирному договору и к соглашению о нейтральном статусе.

Об этом Арахамия также фактически прямо сказал в интервью: «западные союзники нам и посоветовали не соглашаться на эфемерные гарантии безопасности, которые на то время невозможно было давать вообще».

Напомним, гарантии безопасности по тогдашнему плану должны были дать Россия, ведущие западные страны и ряд других крупнейших мировых держав. Но если страны НАТО отказались давать гарантии и их бы дала только РФ и, возможно, Китай и Турция, то это фактически, означало бы полный разрыв отношений Украины с западным миром. На что Зеленский, естественно, пойти не мог.

Другими словами, именно позиция западных союзников «давайте просто воевать» и оказала определяющее влияние на решение украинских властей отказаться от договоренностей с РФ весной 2022 года.

Впрочем, о ястребиной роли Бориса Джонсона было известно уже давно, в том числе и самим британцам (ссылка):

Все ненавидят Бориса Джонсона. Нынешние откровения украинцев – о том, что Борис сыграл роковую роль в срыве переговоров с Россией – не открыли ничего нового. Это было известно ещё из книги советницы Байдена Фионы Хилл, участвовавшей в переговорах. Американцы готовы были договориться о нейтральном статусе Украины – но делу помешала активность Бориса.

Нож в спину Борису теперь воткнул его ближайший политтехнолог – Доминик Каммингс. Он подтвердил то, что и так являлось секретом полишинеля. Борис отчаянно ухватился за Украину как за соломинку – лишь бы спасти своё премьерство. Ведь именно тогда разворачивались скандалы с вечеринками, которые Борис проводил во время ковида – пока вся страна сидела на карантине.

Борис же пытался предстать “спасителем” Украины – пообещав Зеленскому любую помощь, если тот продолжит воевать. И отправлять украинцев в топку конфликта – всё ради карьеры Бориса. Правда, Джонсону это в итоге не особо помогло – летом 2022 года его всё же выкинули с Даунинг-Стрит.

Коллеги, а представьте, какой могла бы быть Украина, если бы не её дружба с США. Крым и Донбасс в составе страны, выгодная торговля с Россией, получение высоких доходов от транзита товаров и ресурсов между Россией и Евросоюзом. Население — не 20-25 млн, как сейчас, а 45 млн человек, так Донбасс и Крым входили бы в состав Украины, и так как не было бы ни беженцев, ни военных потерь. Украина была бы обычной восточноевропейской страной с удовлетворительно работающей экономикой — мирной, благополучной, без веерных отключений и неподъёмных долгов. На улицах не хватали бы случайных мужчин от 18 до 60 лет, а о понижении минимального возраста рекрутов до 16 лет не было бы и речи…

Представили? А теперь представьте, что было бы с Россией, если бы на Болотной в 2012 победили светлоликие сторонники дружбы с США, и Россия направилась бы по украинскому пути, то есть начав по приказу американцев боевые действия против Китая, главного геополитического противника США. Пожалуй, нам стоит очередной раз сказать Украине спасибо за надёжную прививку против Американского Мира. Полагаю, в ближайшие лет 10-15 у сторонников прямого сближения с США будет мало шансов получить в России хоть какую-нибудь власть.

2. Правящая в Молдавии антироссийская партия Майи Санду проиграла местные выборы. Возможно, Запад захочет теперь начать новую войну в Приднестровье, чтобы удержать у власти лояльных ему политиков.

Историк Александр Дюков напоминает, что приднестровский вопрос можно было окончательно решить ещё 20 лет назад: уже были достигнуты соответствующие договорённости при посредничестве России. К сожалению, НАТО настояло на сохранении конфликта (ссылка 1, ссылка 2):

Пока при посредничестве России велись молдавско-приднестровские переговоры, шла и деэскалация.

Заработала телефонная связь, возобновилось транспортное сообщение, стали ездить скорые помощи. С июля по ноябрь со складов в Колбасне вывозились боеприпасы, было вывезено около 100 эшелонов.

Мирные соглашения должны были быть подписаны главами Молдавии и ПМР в присутствии президента России.

И тут Воронин всё отменил.

Как впоследствии вспоминал один из сотрудников МИД Молдовы, “Воронин провел телефонные “переговоры” с генсекретарём НАТО Хавьером Соланой и президентом Румынии Ионом Илиеску… Мой коллега, который в то время осуществлял перевод бесед Воронина, не раз заявлял мне о том, что Воронину “грозили проблемами в стране” в случае подписания меморандума, и напротив сулили помощь в случае отказа от подписания… В то время Воронину было дано обещание и “официального визита” в США, а также “содействие в банковской сфере”. Воронину звонили и из Госдепа США”.

Как коммунист может противоречить Госдепу?

…срыв американцами подписания “плана Козака” по приднестровскому урегулированию надо рассматривать в одном ряду со спецопирацией по снятию с должности литовского президента Роландаса Паксаса и “революцией роз” в Грузии.

В 2003 г. США совершенно недвусмысленно обозначили, что их политика на постсоветском пространстве – принципиальное противостояние любым российским инициативам и влиянию. А четвертым в этом ряду является демонстративное издание украинским президентом Кучмой книги “Украина – не Россия”.

2003-й – год, когда превращение постсоветского пространства в поле боя было предопределено.

3. Блогер Руслан Карманов разбирает фейк про «Крымский тоннель» (ссылка):



Вчерашний жирнющий вброс от вашингтонских правдорубов [Washington Post]. <…> Суть – Россия тайно пытается оплатить Китаю строительство туннеля-дублёра Крымского моста. По секретной перехваченной инфе украинской разведки.

Все подводки в тексте читаются на раз-два:

— Россия зря построила мост, он по сути не работает, лажанулась по полной;

— Россия слабая и не может защитить мост, как же эффективно работает западное вооружение, переданное Украине;

— Россия слабая и не может сама построить туннель, на коленях к китайцам приползла, ведь у России нет Строительных Тихналогий (см. “да этот мост даже Гитлер построить не смог, куда там русским”);

— Китайцы кстати всегда строят инфраструктуру и вгоняют страны в лютые долги, ну то есть Россия будет Китаю платить очень дорого и много;

— Китайцы будут совладельцами проекта, то есть будут брать плату за проезд через туннель, то есть китайцы обложат налогом перемещения внутри России, ахахаха ну вот Китай и начал разделять Россию, как и говорилось давно, ну вот и всё;

Целый букет крайне нужных для пропаганды постулатов, в общем.

Подачу подхватывает Newsweek, и развивает – итак, перехвату можно верить, ведь мост-то по сути не работает после очень эффективных ударов западными вооружениями, да и туннель-то тоже уязвим, да и не построят конечно, не потянут.

Как бы в Вашингтоне не накаркали настоящий тоннель. Только не тоннель в Крым, который уже не нужен, так как у нас есть и мост, и сухопутный коридор, а «тоннель» в Приднестровье, который снимет сразу несколько геополитических проблем. Таким «тоннелем» может стать, например, включение в состав России Одесской области.