 

Ученые назвали ягоду, способную улучшить мозговую деятельность за 12 недель

27.11.2023, 20:55, Разное
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Как показали результаты исследования, проведенного представителями американского Университета Цинциннати, включение клубники в ежедневный рацион способствует улучшению когнитивных способностей и сохранению психического здоровья в целом.

Отметив, что ягода оказывает позитивное воздействие на мозговую деятельность, причем эффект, если клубника поступает в организм на регулярной основе, проявляется уже через три месяца, ученые уточнили, что клубника минимизирует риск развития как болезни Альцгеймера, так и других форм деменции. В ходе исследования участников разделили на две группы, причем если первая ежедневно принимала 13 граммов клубничного порошка, что эквивалентно 130 граммам свежих ягод, то вторая получала плацебо.

В итоге выяснилось, что клубника продемонстрировала высокую степень эффективности в предотвращении возникновения слабоумия и депрессии, что, по мнению ученых, связано с противовоспалительными свойствами содержащихся в ягоде антоцианов.    


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