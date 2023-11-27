Путин подписал бюджет на 2024 год с увеличением МРОТ на 18,5%

Президент РФ Владимир Путин подписал законодательные акты, включая федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Также был утвержден закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года, увеличив его до 19 242 рублей, что составляет 18,5% прирост по сравнению с текущим уровнем МРОТ, который составляет 16 242 рубля. В результате этого повышения заработная плата возрастет для 4,8 миллионов граждан.

Согласно новому федеральному бюджету, доходы страны в следующем году увеличатся на 22,3%, достигнув 35,06 трлн рублей, при этом расходы будут увеличены на 15,8%, превышая поступления на 1,6 трлн рублей. Особое внимание уделяется военным расходам, которые увеличатся в 1,7 раза по сравнению с текущим уровнем и составят 25% всех затрат.

Инициатива по повышению МРОТ была представлена правительством и рассмотрена в Госдуме после указа Владимира Путина, вместе с проектом федерального бюджета на период с 2024 по 2026 годы. Больше информации о бюджете доступно в материале “Ъ” под названием “Расходы уходят в оборону”.