 

Путин подписал бюджет на 2024 год с увеличением МРОТ на 18,5%

27.11.2023, 20:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент РФ Владимир Путин подписал законодательные акты, включая федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Также был утвержден закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года, увеличив его до 19 242 рублей, что составляет 18,5% прирост по сравнению с текущим уровнем МРОТ, который составляет 16 242 рубля. В результате этого повышения заработная плата возрастет для 4,8 миллионов граждан.

Согласно новому федеральному бюджету, доходы страны в следующем году увеличатся на 22,3%, достигнув 35,06 трлн рублей, при этом расходы будут увеличены на 15,8%, превышая поступления на 1,6 трлн рублей. Особое внимание уделяется военным расходам, которые увеличатся в 1,7 раза по сравнению с текущим уровнем и составят 25% всех затрат.

Инициатива по повышению МРОТ была представлена правительством и рассмотрена в Госдуме после указа Владимира Путина, вместе с проектом федерального бюджета на период с 2024 по 2026 годы. Больше информации о бюджете доступно в материале “Ъ” под названием “Расходы уходят в оборону”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / Мнение: Детский срок для Баязитовой

28.11 / Мнение: О трёх лучших советах русским в 2023 году… Следуем?

28.11 / Мнение: Давайте просто воевать

28.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Кто-то же должен выплатить репарации

27.11 / Рупор кремлевской пропаганды: 10 тезисов по заморозке войны по ЛБС

27.11 / Xiaomi представила умную кровать с «защитой от храпа»

27.11 / В Госдуме РФ протестировали отечественный смартфон

27.11 / Тренды маникюра 2024: 10 дизайнов ногтей – безусловных фаворитов будущего года

27.11 / Мнение: «Момент Оппенгеймера» в ОпенАИ, нейросеть сдала ЕГЭ по обществознанию и китайские цифровые клоны

27.11 / Обнаружена редкая генетическая мутация, препятствующая ожирению

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика