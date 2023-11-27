Профессор Сакс о подрыве «Северного потока» – пора привыкнуть, что власти США нам лгут

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Попытки американских СМИ возложить ответственность за диверсию против «Северного потока» на украинского полковника, сидящего за решёткой, не вызывают доверия. Об этом заявил бывший профессор Гарварда Джеффри Сакс в интервью Hill. Сакс подчёркивает, что власти США готовы распространять любые удобные версии, но блокируют независимое международное расследование инцидента.

Поговорим о новых сообщениях СМИ касательно газопровода «Северный поток». На прошлой неделе сообщалось, что центральную роль в диверсии 2022 года против «Северного потока» сыграл украинский военный Роман Червинский.

Как считает The Washington Post — первая газета, опубликовавшая эту информацию, — он руководил командой из шести человек, взорвавшей трубопровод, по которому природный газ поступал из РФ в Германию.

Эта не первая украинская вылазка против российских объектов, но от данной атаки пострадала гражданская инфраструктура, и миллионам европейцев это, конечно же, грозило перебоями с энергоснабжением.

Что вы думаете по поводу этих новых сообщений? Насколько мы должны им доверять, учитывая, что мы слышали много других версий о том, на чьей совести «Северный поток»?

ДЖЕФФРИ САКС, американский профессор: Во-первых, не верьте ничему, что говорят власти. Они придумывают всё что угодно для своего удобства. Не вызывают никакого доверия попытки повесить это на одного человека, который — вот так совпадение! — надёжно спрятан, под стражей на Украине.

Я буду и дальше придерживаться версии Сеймура Хёрша, пока не услышу опровержений. Но кто знает? Я давал показания в Совете Безопасности ООН на заседании, где призывали к независимому расследованию под эгидой ООН. Кто заблокировал эту инициативу? Власти США.

Так что… Знаете, утечка информации в The Washington Post — ой, да ладно! Конечно, нам мало известно. Зато нам известно, причём из этой «утечки», что ЦРУ теперь говорит нам: «Мы были в курсе всего и даже предостерегали их от таких действий!» Кто-то отмечает, что ЦРУ и подготовило этого человека. А другие называют это ещё одной легендой, потому что правильной они считают версию Сеймура Хёрша.

Я не знаю. Знаю только, что Соединённые Штаты заблокировали любое настоящее расследование инцидента. И в самом начале, когда «Северный поток» был взорван, все мейнстримные СМИ первым делом заявили: «Ого! Посмотрите, что натворили русские!» Это было очевидное враньё, очередная история, в которую нам предлагали поверить.

Так что нам пора бы привыкнуть к неудержимой лжи государства по подобным вопросам. И нам нужно независимое расследование. Его должна проводить ООН. А Соединённые Штаты проголосовали за то, чтобы заблокировать такое независимое расследование. Но именно оно нам нужно.



Дата выхода в эфир 26 ноября 2023 года.