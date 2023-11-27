 

Профессор Сакс о подрыве «Северного потока» – пора привыкнуть, что власти США нам лгут

27.11.2023, 20:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Попытки американских СМИ возложить ответственность за диверсию против «Северного потока» на украинского полковника, сидящего за решёткой, не вызывают доверия. Об этом заявил бывший профессор Гарварда Джеффри Сакс в интервью Hill. Сакс подчёркивает, что власти США готовы распространять любые удобные версии, но блокируют независимое международное расследование инцидента.

Поговорим о новых сообщениях СМИ касательно газопровода «Северный поток». На прошлой неделе сообщалось, что центральную роль в диверсии 2022 года против «Северного потока» сыграл украинский военный Роман Червинский.

Как считает The Washington Post — первая газета, опубликовавшая эту информацию, — он руководил командой из шести человек, взорвавшей трубопровод, по которому природный газ поступал из РФ в Германию.

Эта не первая украинская вылазка против российских объектов, но от данной атаки пострадала гражданская инфраструктура, и миллионам европейцев это, конечно же, грозило перебоями с энергоснабжением.

Что вы думаете по поводу этих новых сообщений? Насколько мы должны им доверять, учитывая, что мы слышали много других версий о том, на чьей совести «Северный поток»?

ДЖЕФФРИ САКС, американский профессор: Во-первых, не верьте ничему, что говорят власти. Они придумывают всё что угодно для своего удобства. Не вызывают никакого доверия попытки повесить это на одного человека, который — вот так совпадение! — надёжно спрятан, под стражей на Украине.

Я буду и дальше придерживаться версии Сеймура Хёрша, пока не услышу опровержений. Но кто знает? Я давал показания в Совете Безопасности ООН на заседании, где призывали к независимому расследованию под эгидой ООН. Кто заблокировал эту инициативу? Власти США.

Так что… Знаете, утечка информации в The Washington Post — ой, да ладно! Конечно, нам мало известно. Зато нам известно, причём из этой «утечки», что ЦРУ теперь говорит нам: «Мы были в курсе всего и даже предостерегали их от таких действий!» Кто-то отмечает, что ЦРУ и подготовило этого человека. А другие называют это ещё одной легендой, потому что правильной они считают версию Сеймура Хёрша.

Я не знаю. Знаю только, что Соединённые Штаты заблокировали любое настоящее расследование инцидента. И в самом начале, когда «Северный поток» был взорван, все мейнстримные СМИ первым делом заявили: «Ого! Посмотрите, что натворили русские!» Это было очевидное враньё, очередная история, в которую нам предлагали поверить.

Так что нам пора бы привыкнуть к неудержимой лжи государства по подобным вопросам. И нам нужно независимое расследование. Его должна проводить ООН. А Соединённые Штаты проголосовали за то, чтобы заблокировать такое независимое расследование. Но именно оно нам нужно.

Дата выхода в эфир 26 ноября 2023 года.


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