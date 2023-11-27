 

Le Figaro – санкции неэффективны — французские товары попадают в Россию через страны СНГ

27.11.2023, 20:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Около 145 тысяч французских экспортёров потеряли часть рынка в результате антироссийских санкций ЕС с 2022 года, пишет Le Figaro. Тем не менее французским компаниям удалось компенсировать часть потерь переориентацией поставок в Казахстан, Армению и Киргизию. Учитывая, что граничащие с Россией страны могут реэкспортировать излишки продукции в Россию, это ставит под сомнение эффективность европейских ограничений, отмечает издание.


AP

Первые 11 пакетов санкций Европейского союза против РФ привели к «ограниченной потере рынка» примерно для 145 тыс. французских экспортёров, говорится в опубликованной в понедельник записке Центра перспективных исследований и международной информации при премьер-министре Франции. По словам организации, под санкции попали французские товары на сумму около €4 млрд.

Для французских экспортёров влияние санкций сильнее всего ощущается в трёх отраслях: транспортном оборудовании (включая авиастроение), химии и машиностроении. При этом на долю транспортных компаний пришлась почти половина из €4 миллиардов убытков, понесённых Францией в результате европейских санкций.

Однако, как отмечают авторы записки, экономические последствия ухода с российского рынка были смягчены «смещением торговли в сторону соседних с Россией стран». «В то время как французский экспорт в Россию сократился на 52 процента в период с 2021-го по 2022 год, экспорт в Казахстан, Армению и Киргизию увеличился на 85, 62 и 44 процента соответственно», — констатируют они.

Эти цифры «ставят под сомнение эффективность торговых санкций» Европейского союза, отмечает издание. Авторы документа считают «возможным», что Казахстан, Армения и Киргизия реэкспортируют эти излишки продукции в Россию, и это позволит ей сохранить доступ к европейским технологиям, несмотря на санкции, которые должны были лишить Москву подобных привилегий.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / В двух зарплатах от бездомных — опрос WSJ показал, что жители США утратили веру в «американскую мечту»

28.11 / Продлить режим ЧС в ФРГ на 2024-й и 2025 год вынуждает ситуация на Украине, заявляют немецкие социал-демократы

28.11 / Без российского топлива морозная погода станет испытанием для энергосистем Европы

28.11 / Американский журналист – Белый дом раздувает миграционный кризис, чтобы навсегда изменить США

28.11 / Euroactiv – в Чехии предупредили, что оружие для Украины заканчивается

27.11 / Профессор Сакс о подрыве «Северного потока» – пора привыкнуть, что власти США нам лгут

27.11 / Завтра открывается международный форум BRICS+ Fashion Summit, на который приехали представители более 60 стран

27.11 / Анжелика Агурбаш поделилась самым важным секретом счастья

27.11 / 100-тысячный домовый указатель появится в Москве

27.11 / Собянин рассказал, как Москва поддерживает отечественную киноиндустрию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика