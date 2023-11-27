Le Figaro – санкции неэффективны — французские товары попадают в Россию через страны СНГ

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Около 145 тысяч французских экспортёров потеряли часть рынка в результате антироссийских санкций ЕС с 2022 года, пишет Le Figaro. Тем не менее французским компаниям удалось компенсировать часть потерь переориентацией поставок в Казахстан, Армению и Киргизию. Учитывая, что граничащие с Россией страны могут реэкспортировать излишки продукции в Россию, это ставит под сомнение эффективность европейских ограничений, отмечает издание.



AP

Первые 11 пакетов санкций Европейского союза против РФ привели к «ограниченной потере рынка» примерно для 145 тыс. французских экспортёров, говорится в опубликованной в понедельник записке Центра перспективных исследований и международной информации при премьер-министре Франции. По словам организации, под санкции попали французские товары на сумму около €4 млрд.

Для французских экспортёров влияние санкций сильнее всего ощущается в трёх отраслях: транспортном оборудовании (включая авиастроение), химии и машиностроении. При этом на долю транспортных компаний пришлась почти половина из €4 миллиардов убытков, понесённых Францией в результате европейских санкций.

Однако, как отмечают авторы записки, экономические последствия ухода с российского рынка были смягчены «смещением торговли в сторону соседних с Россией стран». «В то время как французский экспорт в Россию сократился на 52 процента в период с 2021-го по 2022 год, экспорт в Казахстан, Армению и Киргизию увеличился на 85, 62 и 44 процента соответственно», — констатируют они.

Эти цифры «ставят под сомнение эффективность торговых санкций» Европейского союза, отмечает издание. Авторы документа считают «возможным», что Казахстан, Армения и Киргизия реэкспортируют эти излишки продукции в Россию, и это позволит ей сохранить доступ к европейским технологиям, несмотря на санкции, которые должны были лишить Москву подобных привилегий.