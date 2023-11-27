В древних рукописях майя нашли предсказание об избрании Хавьера Милея президентом Аргентины

Учёные Колумбийского

национального университета Педро Боливар и Хуан Контрерас опубликовали в

журнале History статью

о переводе так называемых «тлакопанских хроник», которые представляют собой

серию храмовых документов и пророчеств цивилизации майя. В одном из них прямо говорится

на приходе к власти Хавьера Милея и его роли в конце света.

Привлекший

внимание общественности документ является стенограммой пророчеств храмового

оракула, составленной в период правления императора Кукуцаполя II из Третьей тлакопанской династии. В ней

говорится, что к власти в земле Чтеноцотль (север современной Аргентины – ред.)

придёт «безумный плясун с бородой на щеках», который провозгласит «эпоху

безвластия и бесконечных страданий».

Согласно пророчеству, он будет править 8

лет, после чего наступит предсказанный календарём майя конец света. Тот же

персонаж, которого учёные ассоциируют с президентом Аргентины Хавьером Милеем,

упоминается ещё в двух текстах похожего содержания, однако они дают чуть больше

подробностей его правления. В одном из них говорится, что он будет воевать с «великим

восточным драконом» и пошлёт войска против «шерстистого ягуара из ледяных стран»,

но в итоге будет свергнут и принесён в жертву Тлалоку.

«Конечно,

прорицатели цивилизации майя предсказали многие события будущего, – говорит соавтор

статьи, профессор Педро Боливар. – Например, теракт 11 сентября был изображён в

виде горящих храмовых пирамид на знаменитом «календаре майя», а в одной из

хроник говорится, что «северную империю погубит оранжевый человек», что считается явным намёком на избрание Дональда Трампа. Поэтому у нас нет оснований считать,

что эти предсказания ошибочны или неточны. На всякий случай я запретил своим

родственникам ездить в Аргентину и планирую перебраться куда-нибудь за океан, может

быть в Испанию».

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