 

В древних рукописях майя нашли предсказание об избрании Хавьера Милея президентом Аргентины

27.11.2023, 20:13, Разное
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Учёные Колумбийского
национального университета Педро Боливар и Хуан Контрерас опубликовали в
журнале History статью
о переводе так называемых «тлакопанских хроник», которые представляют собой
серию храмовых документов и пророчеств цивилизации майя. В одном из них прямо говорится
на приходе к власти Хавьера Милея и его роли в конце света.

Привлекший
внимание общественности документ является стенограммой пророчеств храмового
оракула, составленной в период правления императора Кукуцаполя II из Третьей тлакопанской династии. В ней
говорится, что к власти в земле Чтеноцотль (север современной Аргентины – ред.)
придёт «безумный плясун с бородой на щеках», который провозгласит «эпоху
безвластия и бесконечных страданий».

Согласно пророчеству, он будет править 8
лет, после чего наступит предсказанный календарём майя конец света. Тот же
персонаж, которого учёные ассоциируют с президентом Аргентины Хавьером Милеем,
упоминается ещё в двух текстах похожего содержания, однако они дают чуть больше
подробностей его правления. В одном из них говорится, что он будет воевать с «великим
восточным драконом» и пошлёт войска против «шерстистого ягуара из ледяных стран»,
но в итоге будет свергнут и принесён в жертву Тлалоку.

«Конечно,
прорицатели цивилизации майя предсказали многие события будущего, – говорит соавтор
статьи, профессор Педро Боливар. – Например, теракт 11 сентября был изображён в
виде горящих храмовых пирамид на знаменитом «календаре майя», а в одной из
хроник говорится, что «северную империю погубит оранжевый человек», что считается явным намёком на избрание Дональда Трампа. Поэтому у нас нет оснований считать,
что эти предсказания ошибочны или неточны. На всякий случай я запретил своим
родственникам ездить в Аргентину и планирую перебраться куда-нибудь за океан, может
быть в Испанию».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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