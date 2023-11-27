Анжелика Агурбаш поделилась самым важным секретом счастья

Обворожительная Анжелика Агурбаш не скрывает своего отношения к диетам: она их попросту не соблюдает. Претензии к своей внешности – худшее, чем может оперировать женщина в своем стремлении в некому “совершенству”, считает певица. Ее философия красоты сокрыта совсем в другом. Анжелика Агурбаш поделилась самым важным секретом счастья в эксклюзивном интервью женскому журналу “Клео.ру”.

В свои 54 года исполнительница хита “Я буду жить для тебя” прекрасно выглядит. В отсутствие жестких диет, певица все же придерживается некоторых принципов питания для хорошего самочувствия. По словам Агурбаш, особых аскез у нее нет, зато есть ограничения в употреблении блинов и пельменей. При этом певица не скрывает своей слабости – очень уж она любит сдобную выпечку.

Анжелика Агурбаш посетовала, что тяга к подобным десертам отразилась на ее весе: после режима самоизоляции она набрала семь килограмм. При этом, у артистки довольно высокий рост, что позволяет ей, как она заявляет, скрывать небольшие изменения фигуры.

Такие “сюрпризы” во внешности как рассказывает певица, больше бьют по карману. Ведь за подобными скачками в весе следуют сложности с выбором концертных платьев: не все подходят по размеру после прибавки лишних сантиметров в районе талии.

Однако даже это не пугает Анжелику Агурбаш, потому что секрет ее счастья не связан с возрастными изменениями или лишними килограммами. Певица считает, что самое главное, что нужно делать – это любить жизнь, быть самодостаточной и не надумывать лишнего относительно своего внешнего вида. Звезда советует любить себя таким, какой ты есть. Вот и весь секрет. А “лишний жирочек”, по ее словам, – отличная альтернатива дорогостоящим филлерам и пластике.