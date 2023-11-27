Foilyage: новая адаптация техники балаяжа – это фольгирование волос (плюсы, минусы и как делать)

Foilyage — самый популярный сегодня метод окрашивания. Но до недавнего времени у него не было своего названия. Это не балаяж и не мелирование фольгой — как следует из названия, это что-то среднее. И в большинстве случаев данный метод окрашивания предлагает все лучшее из обоих вариантов.

Что такое Foilyage

Foilyage сочетает в себе два типа техники мелирования для создания сияющего эффекта: балаяж и с помощью традиционной фольги. Балаяж известен своей более мягкой техникой, с помощью которой окрашивание появляется только на середине длины и на концах. Традиционное мелирование фольгой отличается от балаяжа тем, что оно придает более нежное сияние, покрывающее пряди от корней до кончиков.

Объединив эти два метода, вы получите волосы светлее и ярче, чем при обычном балаяже, но с большей яркостью цвета, чем можно добиться с помощью только ручной окраски. Поэтому, когда целью является естественный цвет, популярным выбором является фольгирование волос.

Основные преимущества

Главным преимуществом техники Foilyage является практически полное отсутствие необходимости в уходе. Цвет удлиняется естественным путем без четкой разделительной линии. Многим людям не требуется коррекция в течение нескольких месяцев.

Другое важное преимущество метода заключается в том, что вы сочетаете лучшее из обоих вариантов окрашивания. Это придаст вам той яркости, которую обычный балаяж, возможно, не сможет обеспечить сам по себе.

Возможные недостатки

Применение этой техники в целом безопасно для всех. Foilyage — это универсальная техника окрашивания, которая подойдет многим людям, но в некоторых случаях она может оказаться не лучшим выбором. К ним относятся следующие ситуации:

Самостоятельное окрашивание. Если вы раньше красили волосы сами, например, с помощью хны, следует заранее сообщить об этом своему колористу, поскольку в этом случае с большой долей вероятности придется отказаться от Foilyage. Красители такого типа повлияют на обесцвечивание и вызовут химическую реакцию, что может привести к нарушению целостности волос. Химическое повреждение. Если ваши волосы серьезно пострадали от предыдущих процедур обесцвечивания или если вы часто подвергаете их термической укладке, такое количество процедур может быть не лучшим вариантом для здоровья ваших волос. Длина волос. Foilyage, как правило, более эффективен на средних и длинных волосах. На очень коротких локонах может быть сложно создать тонкие переходы и объем, которыми славится процедура. Сильное мелирование. Если у же были промелированы волосы, Foilyage для них не лучший вариант. Локоны следует сначала покрасить в темный цвет, а затем осветлить.

Какой результат ожидать

В первую очередь необходимо заметить, что в салоне на Foilyage уйдет около 2-3 часов.

Время обработки зависит от длины, густоты и предыдущих процедур для волос. Если у вас более темный натуральный цвет, осветление до желаемого уровня яркости может занять больше времени. Если у вас очень длинные локоны, вы, вероятно, уже привыкли к этому процессу — процедура может занять довольно много времени. На самом деле само обесцвечивание занимает около 35-45 минут. Но нанесение, снятие, смывка, тонирование, дополнительные процедуры, сушка и все остальное — это то, на что уходит больше всего времени.

Как сохранить результат

Существует множество хороших методов домашнего ухода за волосами после Foilyage.

В первую очередь используйте шампунь и кондиционер без сульфатов, которые мягче воздействуют на окрашенные волосы и помогают предотвратить преждевременное выцветание. Кроме того, инструменты для термоукладки, такие как щипцы для завивки, могут ускорить выцветание цвета. Используйте их редко и всегда используйте термозащитный спрей.

Регулярное применение масок или дополнительных процедур сохранит ваши волосы здоровыми и увлажненными гораздо дольше.