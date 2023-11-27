 

Российские эксперты научились вычислять авторов комментариев по цифровому отпечатку их клавиатур

27.11.2023, 17:33, Разное
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В России впервые в мире разработан способ сопоставления текста в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с клавиатурой, на которой он мог быть набран.

Эксперты получат возможность с вероятностью до 99,8% определить, что текст был набран на определённом устройстве ввода – это может послужить доказательством по уголовному или административному делу.

В основе метода лежит нейронный анализ цифрового отпечатка, который формируется индивидуальными особенностями клавиш каждой клавиатуры и практически уникален – так же, как узоры человеческих пальцев.

– Мы рассчитываем, что наш метод в будущем поможет устанавливать личности злоумышленников, оставляющих анонимные комментарии. Нужна большая федеральная картотека клавиатур и их отпечатков, – рассказывает автор методики, академик РАЕН Александр Соломатьев. – Написал ты, допустим, гадость про страну, президента там раскритиковал или политический курс тебе не нравится… А уже через пять минут мы получаем цифровой отпечаток и сверяем по базе. Клавиатура такая-то, купил Иван Сидоров, улица Ленина, дом один. И можно подгонять воронок, так сказать.

Эффективность не имеющий аналогов в мире методики уже подтверждена на практике – с её помощью с начала года вынесены не менее 20 обвинительных приговоров. Разработчики особенно гордятся тем, что не было ни одного отказа суда принимать итоги их экспертиз.

Скептики в свою очередь указывают на то, что Соломатьев уже пытался продвинуть подобную разработку в 2018 году, только тогда она называлась «биоэнергетическим анализом текста» и была признана лженаучной. Судя по презентациям, речь идёт всё о той же концепции, однако в ней теперь широко используются слова «цифровой», «нейронный», «токен», «аплет», «десериализация» и «DDR3». Эксперты отвечают, что речь идёт о целиком новой разработке, а их оппонентам попросту не хватает технических знаний, чтобы её оценить.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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