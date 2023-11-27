 

Психолог Валиева объяснила, чем поздний отход ко сну опасен для психики

27.11.2023, 17:21, Разное
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Как заявила психолог Анна Васильева, те, кто предпочитают поздно ложиться и проявляют высокую степень активности в ночное время суток, намного чаще страдают от таких недугов, как биполярное эффективное расстройство и клиническая депрессия.

В ходе исследования, охватившего более 500 человек, возраст которых колебался в диапазоне от 37 до 73 лет, было установлено, что у тех, кто отходит ко сну относительно поздно, клиническая депрессия и биполярное эффективное расстройство проявлялись чаще на 6% и 11% соответственно.

Связь между этими двумя факторами, уточнила эксперт, может объясняться тем, что позднее засыпание, с одной стороны, может оказывать негативное воздействие на состояние психического здоровья, в то время как с другой – психические проблемы могут вызывать бессонницу.  


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