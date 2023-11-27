Академик Лукьянов рассказал о создании нового лекарства против болезни Бехтерева

Как сообщает РИА Новости, в РФ создан новый лекарственный препарат от болезни Бехтерева, в настоящее время находящийся на третьей стадии клинических испытаний.

Академик РАН Сергей Лукьянов отметил, что с целью нахождения терапии, обладающей максимальной степенью эффективности, он испытывал различные образцы непосредственно на себе, однако воздействовать на первопричину заболевания так и не удалось.

После этого ученые пошли другим путем, а именно попытались уничтожить T-лимфоциты, которые и лежат в основе развития болезни Бехтерева, в итоге создав препарат BCD-180, уже продемонстрировавший себя с лучшей стороны в отношении аутоагрессивных лимфоцитов. Особое внимание академик уделил тому факту, что лично ему препарат BCD-180 помог, добавив, что лекарство показало высокую степень эффективности и в ходе испытаний на других людях.