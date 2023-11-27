Отличный выбор – сочетание широкополой шляпы, куртки и кожаных ботинок: образы для похода в офис, когда наступает сезон непогоды

Когда наступает сезон непогоды, очень важно правильно подобрать образ для похода в офис, чтобы выглядеть просто потрясающе. Кроме того, обязательно нужно чувствовать себя максимально комфортно.

Когда на улице непогода, очень важно выбирать одежду из плотных и водонепроницаемых материалов. Стоит избегать нарядов белого цвета, так как они легко пачкаются при попадании на них воды.

Одежда и обувь из водонепроницаемых материалов, например кожаная куртка и ботинки, являются самым лучшим выбором. Вот несколько отличных и модных решений для непогоды.

Кожаные наряды

В сезон дождей стоит выбирать одежду из плотного водостойкого кожаного материала.

Отличным решением станет сочетание широкополой шляпы, куртки и ботинок из кожи. Это поможет сделать образ более стильным и эффектным и при этом чувствовать себя комфортно.

Если в офисе хочется выглядеть модно, стильно и просто потрясающе, стоит сочетать трикотажный наряд с простым кожаным пиджаком.

Дополнить все это можно модными красными брюками, которые точно заслуживают особого внимания. Роскошные аксессуары станут отличным дополнением создаваемого образа.

Яркий и эффектный наряд

Можно создать роскошный и стильный внешний вид, выбрав для себя оранжевое пальто. Чтобы сделать свой образ еще более эксцентричным, стоит выбрать для себя дополняющие друг друга туфли на каблуках двух разных цветов. Все это стоит сочетать с более нейтральными нарядами.

Классический наряд

Чтобы можно было чувствовать себя максимально комфортно в сезон дождей, стоит надеть водолазку и черное пальто.

Хорошим дополнением станут прямые брюки и балетки. Это отличное решение для создания офисного образа.

Теплый пуховик

Чтобы в холодное время года чувствовать себя тепло и комфортно, нужно надеть свитер с высоким воротом вместе с пуховиком. Все это можно красиво дополнит сапогами того же цвета. Подчеркнуть создаваемый образ можно стильными аксессуарами.

Твидовое платье

Чтобы выглядеть в офисе действительно шикарно, нужно просто надеть твидовое платье с узором “гусиная лапка” вместе с пальто-накидкой.

Дополнить создаваемый образ можно при помощи ботинок на платформе нейтрального цвета.

Стильный костюм

Чтобы сделать свой офисный образ еще более интересным и привлекательным, стоит выбрать для себя красивый серый костюм. Для сезона непогоды можно сочетать такой наряд вместе с роскошным и стильным свитером. Дополнить все это можно яркими аксессуарами.