 

Российские ученые якобы научились управлять работой мозга при помощи нанороботов

27.11.2023, 16:10, Разное
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Представители Института цитологии и генетики СО Российской академии наук определили, вместе со своими коллегами из ТПУ, что наночастицы могут захватываться клетками нейронов в обонятельных луковицах носа.

Таким образом, отмечают ученые, осуществлять управление движением захваченных частиц можно при помощи переменного магнитного поля, доставляя их в определенные отделы головного мозга и оказывая воздействие на его работу. Отметив, что основная задача исследования заключалась в том, чтобы проверить, смогут ли магнитоэлектрические нанороботы осуществлять деятельность непосредственно внутри клеток мозга, ученые уточнили: «Нам впервые в мире удалось продемонстрировать, что простейшие нанороботы могут проникнуть внутрь нейронов, их перемещением по организму можно эффективно управлять».

Адресная доставка нанороботов в глубокие отделы головного мозга, добавили специалисты, предоставит новые возможности лечения заболеваний, относящихся к категории нейродегенеративных.


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