Мнение: Об адище и бабках в российских судах… Приговор?

У судейских такой анекдот популярен. Встречаются двое судей, и один другого спрашивает:

— Скажите, коллега, Вам приходилось давать реальные сроки невиновным?

— Ну что Вы, уважаемый! У меня твёрдые принципы: невиновным — только «условно»!

По нынешним временам, это — уже фронда.

Как и то, что случилось в Басманном суде Москвы.

Басманный суд Москвы приговорил администратора телеграм-канала «Адские бабки» Александру Баязитову к пяти годам лишения свободы. Её подельница, медиатехнолог Ольга Архарова получила четыре с половиной года. Их признали виновными по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Третья фигурантка того же дела, администратор канала Инна Чурилова, заключила досудебное соглашение, признала вину и в результате получила четыре года условно.

Александра Баязитова и Ольга Архарова признаны виновными в вымогательстве у старшего вице-президента, директора департамента финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ ПАО «Промсвязьбанк» Александра Ушакова «под предлогом удаления и запрета на дальнейшее размещение сведений в телеграм-канале, позорящих его в рамках ведения трудовой деятельности». Следствие утверждало, что речь шла о двух требованиях. В одном случае от банкира требовали 420 тыс. руб., в другом — 1,2 млн руб. — «смешные» #деньги по меркам российской Телеги. Первая подсудимая свою вину не признала, вторая — признала «частично» в ходе следствия, но потом от своих показаний отказалась. Потерпевший — хотя ходили слухи, что мишенью «вымогательниц» был совсем другой топ из того же банка — в ходе судебных слушаний заявил о примирении с обвиняемыми и ходатайствовал об условном наказании для них.

Прокуратура запросила для Баязитовой и Архаровой 14 и 13 лет колонии соответственно. Тут даже главред RT Маргарита Симоньян охарактеризовала эти требования как «ужас и зверство». И вот самый гуманный суд в мире разобрался и принял мужественное решение: приговор не просто кратно ниже того, что затребовал прокурор, но и ниже низшего предела, предусмотренного по ч. 3 ст. 163 УК РФ. С учётом всех обстоятельств, это практически «оправдание».

Обе подсудимые находились под арестом с августа 2022 года. И поскольку один день в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии, они проведут в заключении меньше назначенного срока. Или даже смогут выйти по УДО через год-полтора.

Справедливость восторжествовала?

Или «бабло победило зло»?

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