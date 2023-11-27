Собянин: Еще более 10 тысяч коммунальщиков выйдут на уборку улиц Москвы

В Москве до конца недели прогнозируется снежная погода. К началу декабря высота снежного покрова достигнет 25 сантиметров.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что коммунальные службы работают на пределе своих сил.

Градоначальник принял решение привлечь к уборке снега еще 10-12 тысяч человек. В их числе сотрудники “Мосводоканала” и “Мосгаза”, написал мэр в своем телеграм-канале.

В Москве в ночь на 27 ноября выпало 23% месячной нормы снега. По прогнозам синоптиков, непогода в столице сохранится в течение всего дня.

Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды. Москвичам рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте.