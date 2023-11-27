Мнение: Почему дом Пола Маккартни неправильно сравнивать с хрущёвкой

Новая мода у любителей СССР: фотография кухни дома детства Пола Маккартни, британского музыканта, одного из основателей группы Битлз. Обычно приложенное к посту фото выставляют в качестве троллинга: «смотрите, это нищая хрущёвка! Ах-ха-ха, попались! Мы обманули, это Британия, совсем как при советской власти, ага?».

И действительно, в Британии были и есть бедные семьи. Конкретно семья Пола Маккартни была совсем небогатой: одинокий отец воспитывал двух детей, зарабатывая при этом ниже среднего. Но всё же пример с кухней неудачен, так как жильё сэра Маккартни от хрущёвки отличалось кардинально.

Семья будущей легенды жила в таунхаусе 1949 года постройки. Экономика Британии сильно пострадала во время Второй мировой, о чём можно прочесть, например, в воспоминаниях советской разведчицы Зои Воскресенской, на которые я недавно ссылался в посте про подшипники. Вместе с тем, строительная отрасль Британии была весьма мощной, так что немедленно после окончания войны она начала восстанавливать разрушенные бомбёжками дома. Дефицита жилья не было, поэтому в 1955 в Ливерпуле бедная британская семья из рабочего и медсестры спокойно заехала в просторный двухэтажный таунхаус, который снаружи выглядел вот так:

Для сравнения, Ленин и Сталин практически не строили жильё для рабочих, оставляя последних ютиться в бараках и коммуналках. Знаменитые «сталинки» — жильё для начальства, простые граждане могли получить там квартиру разве что случайно. Из-за этого средняя площадь на одного человека сократилась с 8 метров в 1916 до 5 метров в 1940. В 1945 из-за вызванных Войной разрушений площадь сократилась ещё сильнее, до 4 метров на человека, но восстанавливать жилые дома Иосиф Виссарионович, опять-таки, не торопился. К 1955, к моменту прихода к власти Никиты Хрущёва, на каждого горожанина приходились очень скромные 5,5 метров. Понятно, что при таких раскладах обычные советские семьи о таунхаусах не могли даже мечтать: в СССР на аналогичной площади в 1955 жили бы не 3 человека, как в семье Пола Маккартни, а 15-20 человек.

Позже, спасибо Хрущёву и последующим генсекам, стало лучше — примерно к моменту полёта Гагарина обеспеченность жильём в СССР догнала дореволюционный уровень, а затем, при Брежневе, и превысила его. Впрочем, к распаду СССР мы подошли с 15 метрами площади на человека, что всё ещё значительно меньше метража, который семья Пола Маккартни имела в 1955 году. Сейчас, для сравнения, — спасибо путинской стабильности и живительному капитализму — у нас примерно 30 метров на человека, то есть вдвое больше, чем в лучший год СССР.

Другой признак, отличающий таунхаус Пола Маккартни от хрущёвки, заключается в его двухэтажности. В СССР шла борьба с великорусским шовинизмом, поэтому до самого конца 1980-х русским было запрещено строить капитальные дома выше одного этажа и площадью более 60 метров. Что-то похожее на такой таунхаус можно было бы построить, например, в Грузии или в Прибалтике, так как на нацреспублики строительные ограничения не распространялись, но даже там пришлось бы нарушать закон, так как купить строительные материалы в СССР легально было практически невозможно — они просто отсутствовали на стройбазах в достаточном количестве.

Справедливости ради, если смотреть только на кухню Пола Маккартни, следует признать, что она и вправду выглядит по-спартански (ссылка):

Сам Пол Маккартни указывал, что это было что-то среднее между кухней и прачечной, то есть скорее подсобное помещение, нежели центр сбора семьи, как во многих советских квартирах. Возможно, глава семейства предпочитал есть вне дома, а дома организовывал только чай и лёгкий перекус, не знаю. Кажется, во всём таунхаусе, достаточно просторном, вообще нет ни одного обеденного стола.

Другие комнаты дома на первом и втором этаже выглядят более прилично. Вот, например, одна из них:

К сожалению, я не нашёл подробных сведений про дом музыканта — метраж, стоимость, план помещений, условия аренды или приобретения и так далее. Однако вы можете посмотреть, как Пол Маккартни навещает свой старый дом уже в наше время — на камеру попадает в том числе и та самая кухня с чёрно-белого фото. Смотреть нужно примерно с 7:40 и до 13:00 (видео):

Дополнительно можно посмотреть репортаж одного из фанатов, в нём лучше видны некоторые другие комнаты (видео).

Подведу итог

Если уж и сравнивать с чем-то из наших широт, то дом детства Пола Маккартни напоминает скорее квартиры угнетённых дореволюционных рабочих — например, квартиру тестя Сталина, который до 1917 был помощником машиниста, а позже — заведующим подстанцией (ссылка).

Повторюсь, в Британии были и есть бедные, однако семья Пола Маккартни, пожалуй, неудачный пример. Кроме того, даже бедные на Западе, если только они не пили, имели значительно более высокий уровень жизни, чем средняя советская семья — подсчёты показывают, что разрыв по достатку составлял 10 и более раз. СССР опережал Британию по космическим технологиям, по атомной промышленности, по совокупной военной мощи, по некоторым другим направлниям. Однако в том, что касается достатка простых граждан и уж тем более их жилья, СССР от развитых капстран, увы, безнадёжно отставал.