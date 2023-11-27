Скандалы: Будни «мажора»

Получающий по 500 тысяч за съемочный день Прилучный задолжал Муцениеце по алиментам

Чуть больше месяца назад в своем влоге актриса пристыдила мужчин, которые не платят алименты, намекнув на бывшего супруга, а затем подала в суд. К заседанию оба родителя готовятся весьма серьезно.

Павла Прилучного и Агату Муцениеце уже несколько лет связывают исключительно общие дети. После развода их пути разошлись: актер недавно женился и снова стал отцом, а актриса работает на износ, чтобы обеспечить сыну и дочери лучшее будущее.

Агата успевает заниматься и семьей, и карьерой, и домом. Однако вычеркнуть бывшего мужа из жизни ей не удается. Недавно в своем влоге она отметила, что алименты, которые экс-мужья переводят бывшим женам, идут не на шубы, не на машины, а на то, чтобы дети чувствовали себя хорошо. Однако, похоже, Прилучный так не думает, поэтому и уходит от ответственности.

Супругам не удалось решить разногласия мирно, поэтому Муцениеце потребовала суд пересмотреть сумму алиментов, которые платит экс-муж на содержание детей. Раньше это были фиксированные 200 тысяч рублей в месяц, но с недавних пор стало меньше. А порой и вообще ничего не приходит. У звезды сериала «Мажор» накопился долг по алиментам.

Теперь Муцениеце хочет добиться почти трети доходов Прилучного, ведь за один съемочный день востребованный актер получает по 500 тысяч рублей. А значит, что по 150 тысяч за один его день работы — в месяц выйдет кругленькая сумма. И все это должно продлиться до 2031 года, пока Тимофею не исполнится 18 лет. Потом будет всего 25% для младшей дочери Мии.

Прилучный скандал никак не комментирует, но продолжает выходить с детьми в свет и показывать в своем блоге, как проводит с ними время. Однако, как сообщается в программе «Ты не поверишь!» на НТВ, актер делает это неслучайно. Он собирается явиться в суд во всеоружии: собирает каждый чек, чтобы потом отчитаться, сколько тратил на детей.

Муцениеце на это лишь одобрительно сказала: «Молодец».

Сама актриса решила отстраниться от конфликта:

Впрочем, не секрет, что основные траты лежат на Агате. Например, обучение детей в частной школе. Они ходят в подмосковную школу «Лидеры» с углубленным изучением иностранных языков. Это учебное заведение считается одним из самых дорогих и стоит за двоих 1,6 млн в год.

Зато Павел тратит деньги лишь на их развлечение и редкий отдых. Тимофей и Мия много времени проводят с новой семьей отца: гостят на выходных дома у Прилучного и Брутян, где нянчатся с младшим братом, ходят на премьеры, в игровые центры и на шоппинг.

Марина Полежаева

Оригинал материала: “WOMAN.RU”