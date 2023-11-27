Frontiers: найдена добавка, повышающая когнитивные способности у пожилых людей

Как сообщает издание Frontiers, многокомпонентная растительная добавка, содержащая такие фотохимические вещества, как фенолы, полисахариды и терпены, способствует повышению когнитивных способностей у пожилых людей.

В ходе исследования, проведенного британскими учеными, представляющими Нортумбрийский университет, 128 человек, возраст которых колебался в диапазоне от 55 до 75 лет, разделили на две группы, причем первая в течение трех месяцев принимала многокомпонентную растительную пищевую добавку, а вторая – плацебо. После завершения эксперимента добровольцы, у которых перед началом исследования наблюдалось снижение когнитивных способностей, вновь были протестированы.

Полученные результаты четко продемонстрировали, что у представителей первой группы степень концентрации внимания, память, точность и оперативность запоминания по сравнению с первоначальными показателями значительно улучшились.