 

Имидж отечественного автопрома улучшат путём закупки хвалебных отзывов о нём в сети

27.11.2023, 13:33, Разное
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Отечественные автопроизводители совместно решат проблему с ухудшающейся репутацией российских автомобилей – они централизованно проведут ответную медиакампанию с привлечением на неё государственных субсидий.

Ожидается, что контракт на сумму в 80 млн рублей будет заключён с компанией «Агентство медийных и сетевых исследований», регулярно выполняющей госзаказы, связанные с формированием положительного имиджа в сети «Интернет».

В последнее время число нареканий на качество отечественных машин увеличилось в несколько раз, причём критике подвергаются практически все узлы и сборочные операции. Одни владельцы заявляют о серьёзных и опасных поломках, другие жалуются на плохое качество отделки и фактическое отсутствие гарантийного ремонта – в ответ на все претензии им предлагают в суде доказать вину производителя.

– Не реагировать на такое нельзя, ситуацию нужно срочно исправлять, – пояснил один из топ-менеджеров. – Поэтому мы решили, что на каждый негативный отзыв должно быть не менее трёх-четырёх положительных. Есть подрядчики, у которых эта работа хорошо поставлена, и я думаю, что мы добьёмся, что в следующем году наш автопром будет восприниматься уже совсем иначе.

Источник добавил, что увеличившееся число рекламаций, претензий и даже судебных исков от россиян к автозаводам может говорить только об одном – против российского автопрома ведётся целенаправленная кампания, затеянная врагами извне. Очевидно, что её заказчиками выступают иностранные автопроизводители, опасающиеся честной конкуренции или даже участвующими в информационно-психологической операции блока «НАТО».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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