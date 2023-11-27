Скандалы: Амбассадор Лиссабона

Почему Анастасия Татулова поспешно продала сеть кафе «АндерСон» и уехала в Португалию

Анастасия Татулова, уже бывшая владелица сети семейных кафе «Андерсон», распродала все свои основные активы на родине и укатила с сыновьями в Лиссабон. В последнее время она прославилась жёсткими высказываниями, которые могут потянуть на статью УК.

За сколько Анастасия Татулова продала свои активы на родине

Все новостные агентства облетела новость, что сеть супермаркетов «Вкусвилл» выкупила 100% сети кафе «Андерсон» — это товарный знак, кондитерская фабрика и сорок не дешёвых заведений в Москве, области и других крупных городах. Стоимость сделки не раскрывалась. Эксперты оценивают её в 600–800 млн рублей.

Смена собственника произошла на фоне масштабных фискальных проверок всей сети «Андерсон». Не исключено, что Анастасии Татуловой могут предъявить обвинения в неуплате налогов. Судя по базе СПАРК, она раздробила бизнес на десятки юрлиц и могла использовать труд самозанятых для занижения налогооблагаемой базы. В сумме сладкая империя приносила от одного до двух миллиардов в год.

Таким образом, основательница «Андерсона» — бывшая омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова — распродала все свои основные активы в России. Год назад она распрощалась с квартирой, где её семья жила более двадцати лет. Речь о жилье в «лужковском» доме в Наставническом переулке, покупатель выложил за них 59 млн рублей. А ранее, в 2019 году, Татулова продала за 13 млн панельную трёшку на Варшавском шоссе.

После сделки Анастасия Татулова поменяла в Фейсбук** город, указанный в качестве её места жительства. Теперь это Лиссабон. Ранее она категорически отрицала отъезд своей семьи из России. Она растит взрослых сыновей, разведена.

Каких вглядов придерживается Татулова

Позицию по украинскому вопросу Анастасия Татулова прямо не высказывает. Зато провела конкурс мемов, выставляющих Россию дикой страной с населением-рабами, высмеяла концерт в честь 23 Февраля, назвала «терпилами»людей, оставшихся в нашей стране. Её лента переполнена фотографиями с иноагентами. Татулова поддерживала арестованную «драматургессу» Женю Беркович*, для которой исламский террорист лучше русского парня, и заблокированный телеканал «Дождь»***, транслирующий экстремистские материалы.

— Фиг с ним, с этим мостом. Он квинтэссенция того бардака, до которого дошла страна и люди, которые её доили, — так Татулова отреагировала на подрыв Крымского моста.

— Страшно ложиться: проснёшься, а гимном России стал «Владимирский централ», — продолжает глумиться.

Недавно Татулова спросила подписчиков, куда ей слетать, но чтобы обязательно вне России. Из текста поста ясно, что ей даже Антарктида милее.

Что будет делать Анастасия Татулова в Лиссабоне

Месяц назад Александра Татулова похвасталась, что запускает в Португалии на гектаре земли в старинном поместье проект «Каникулы у мамы» и для этой цели строит там бани. А ранее она искала через соцсети коммерческие помещения в Лиссабоне.

Как выяснил Лайф, Татулова интересовалась ВНЖ в Португалии ещё в 2021 году, причём узнавала про программу для потомков сефардов. Это следует из её сообщений в Telegram-чат ALUN | Виза. Теперь она сама спец и рекомендует всем своего юриста, который помог ей въехать в Лиссабон. Страждущим перебраться в Португалию она советует поспешить, потому что гражданство в обмен на инвестиции там вот-вот перестанут выдавать.

Вместе с Татуловой переехал в Лиссабон её младший 23-летний сын, бывший топ-менеджер «Андерсона». В лиссабонских чатах он искал информацию про скутеры и где постричься у станции «Рато», а на днях написал, что освобождает квартиру, которую снимал весь год на «Площади Испания». По контексту понятно, что Татулов-младший не засобирался на родину, а, напротив, готовится прочнее осесть в Лиссабоне, въехав в собственное жильё. До Португалии весь период мобилизации он находился в Ереване.

— Я, Артём Татулов, — предприниматель, по гороскопу — Дева, по отцу — армянин, по матери — могу в нос дать, — так представляет себя старший 26-летний сын Татуловой. Он тоже был бизнес -омбудсменом, но только по защите прав молодых предпринимателей. Злые языки шепчутся, что он занял это место благодаря матери.

Артём Татулов ведёт себя как бизнес-гуру и сыплет идеями стартапов в соцсетях:

— Если запускать новый стартап, то надо его базировать на одном из смертных грехов. Можно сдавать в аренду собак. Запустить бренд люксовых дорогих наручных часов, которые не будут показывать время, — городит он.

Как-то Артём Татулов признался, что у него нет высшего образования и получать его он не собирается. Тем не менее парень якобы заработал свой первый миллион в 19 лет, а ещё до 20 стал стипендиатом Фонда русской‌ экономики и победителем стартапа академии «Сколково». Главный его проект, онлайн-платформа для репетиторства, был продан компании «Профи.ру» за, предположительно, 100–400 млн рублей год назад.

Артём Татулов придерживается взглядов матери.

— В целях предотвращения революционных настроений было принято решение посадить всех россиян в тюрьму, — шутит он.

— Через 10 дней отчаливаю в Ереван без обратного. Зачем? Стартапы в РФ всё. Хочу платить часами и пить смузи! — написал он накануне мобилизации.

Впрочем, в Армении Артём Татулов пробыл недолго. Потом он указал в своих соцсетях, что находится в американском городе Чигаго. Сейчас он, если верить его постам, тоже где-то в Португалии. А вот его жена, невестка Анастасии Татуловой, вернулась в Москву. Там кое-что осталось у семьи: студии в жилых комплексах бизнес-класса «Пётр 1» на Красноказарменной улице (около 50 млн рублей) и в «Городе-парке» на Москвитина (до 15 млн рублей), плюс дача в Наро-Фоминске.

Кто родители Анастасии Татуловой

Анастасия Татулова основала сеть «АндерСон» в 2009-м. В том же году гигантская Объединённая судостроительная госкорпорация, где работал её отец, вице-адмирал ВМФ Анатолий Шмелов, получила в управление проблемный Амурский судостроительный завод, а также миллиарды рублей на его финансовое оздоровление. Шмелов как раз распределял эти деньги, так как занимал в ОСК в то время важную должность начальника департамента гособоронзаказа.

Мать Анастасии Татуловой трудилась в Российском профсоюзе работников судостроения.

* Признаны иногаентами в России

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***Входит в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России

Пётр Егоров

Оригинал материала: “Life.ru”