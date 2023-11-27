Ошибка в iOS 17 блокирует экран iPhone

Пользователи смартфонов от Apple уже в течение двух месяцев жалуются на то, что операционная система iOS 17 изначально была достаточно сырой, в связи с чем многие сталкивались с проблемами подключения и перегревом, имевшем место на iPhone 15 Pro, в связи с чем компания выпустила обновление, исправляющее обозначенные ошибки, но им на смену пришли другие.

В данном случае речь идет о том, что ошибка, имеющаяся в свежей версии iOS 17, приводит к тому, что мобильное устройство полностью перестает реагировать на сенсорный ввод, а также нажатие кнопок питания и громкости. Ошибка сводится к сбою в разделе «Библиотека приложений» ОС и затрагивает достаточно широкий спектр моделей.

Для того, чтобы избавиться от неприятных последствий, следует принудительно перезагрузить iPhone – нажать и отпустить кнопку «Увеличить громкость», затем быстро нажать и отпустить «Уменьшить громкость», при этом удерживая кнопку питания, пока на экране не появится логотип Apple.