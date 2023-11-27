 

«Яндекс» зарегистрировал юрлицо «Сервисы размещения объявлений»

27.11.2023, 12:36, Разное
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Компания “Яндекс” официально зарегистрировала юридическое лицо под названием “Сервисы размещения объявлений”. Это новое предприятие будет заниматься предоставлением услуг по размещению информации.

Эти изменения внутри компании “Яндекс” имеют техническую природу и направлены на оптимизацию её внутренних бизнес-процессов. Компания подчеркивает, что все её сервисы продолжат работать как обычно, а изменения не повлияют на их функциональность.

Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ начала расследование в отношении ООО “Яндекс” по обвинению в нарушении рекламного законодательства. ФАС утверждает, что в рекламе подписки “Яндекс.Плюс” компания заявляла о скидке в 44%, что существенно недооценивало реальную стоимость услуги.

Однако по факту, подписку по указанной цене было невозможно приобрести, и клиенты получали ложную информацию о стоимости услуги. ФАС также подчеркнула, что будет проводить дополнительную проверку рекламных акций “Яндекса” на предмет соответствия российскому законодательству. В случае выявления вины компании, ей грозит ответственность в соответствии с “Законом о рекламе”.


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