«Яндекс» зарегистрировал юрлицо «Сервисы размещения объявлений»

Компания “Яндекс” официально зарегистрировала юридическое лицо под названием “Сервисы размещения объявлений”. Это новое предприятие будет заниматься предоставлением услуг по размещению информации.

Эти изменения внутри компании “Яндекс” имеют техническую природу и направлены на оптимизацию её внутренних бизнес-процессов. Компания подчеркивает, что все её сервисы продолжат работать как обычно, а изменения не повлияют на их функциональность.

Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ начала расследование в отношении ООО “Яндекс” по обвинению в нарушении рекламного законодательства. ФАС утверждает, что в рекламе подписки “Яндекс.Плюс” компания заявляла о скидке в 44%, что существенно недооценивало реальную стоимость услуги.

Однако по факту, подписку по указанной цене было невозможно приобрести, и клиенты получали ложную информацию о стоимости услуги. ФАС также подчеркнула, что будет проводить дополнительную проверку рекламных акций “Яндекса” на предмет соответствия российскому законодательству. В случае выявления вины компании, ей грозит ответственность в соответствии с “Законом о рекламе”.