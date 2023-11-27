 

Си Цзиньпин: Китай начнёт подготовку к захвату Таиланда вместо Тайваня

27.11.2023, 11:33, Разное
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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом пообещал обеспечить стабилизацию отношений между Китаем и США и сделать для этого несколько первых шагов.

Для этого Си намерен отказаться от планов по захвату Тайваня и сосредоточиться на Таиланде. Взамен, по словам Байдена, Вашингтон «обеспечит оперативное снятие санкций в отношении крупных китайских производителей».

– Названия похожи, но Таиланд даже лучше. Там много пляжей, много китайцев и меньше военных, – прокомментировал китайский лидер.

Несмотря на то, что американские СМИ первоначально расценили это как шутку, вскоре председатель подтвердил: вопрос принадлежности Тайваня не может быть разрешён односторонним силовым вмешательством и должен решаться в ходе долгого переговорного процесса с демократическими избранными властями острова.

– Это тоже наш народ, которому мы готовы предложить давно известную формулу «одна страна – две системы». Если надо, чтобы было две страны и две системы – пусть будет так, мы не должны воевать с нашими братьями, – сказал глава Компартии КНР. – Чего я, к слову, не могу сказать про Таиланд. Этим теперь вообще не позавидуешь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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