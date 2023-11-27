 

Бизнес заплатит 225 млрд рублей налога на сверхприбыль со скидкой

27.11.2023, 11:30, Разное
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Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин объявил о том, что бизнес должен внести примерно 225 миллиардов рублей в качестве разового налога на сверхприбыль до конца ноября. Эта сумма будет направлена в бюджет.

Согласно Катырину, три из четырех компаний, попадающих под действие разового налога, собираются уплатить его до конца ноября. Эксперты предполагают, что некоторые организации могут решить заплатить налог позже, без получения скидки, возможно, чтобы поддержать рублевую ликвидность.

Суть данного налога, известного как “windfall tax”, заключается в том, что его обязаны уплатить крупные компании, чья средняя прибыль за два предыдущих года превысила 1 миллиард рублей. Налог устанавливается на уровне 10% от разницы между прибылью компании за 2021-2022 годы и показателями 2018-2019 годов. Крайний срок уплаты налога – 28 января 2024 года, но компании могут воспользоваться скидкой в 5%, если внесут средства до 30 ноября. Всего около 2,5 тысяч организаций обязаны уплатить этот налог.

Минфин прогнозирует, что общая сумма от бизнеса составит 300 миллиардов рублей, хотя к 20 ноября было уплачено всего 40 миллиардов рублей.


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