 

Мнение: Ликвидация по-татарстански

27.11.2023, 10:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Фирма «Минерал» из Набережных Челнов, выпускавшая уникальные одноразовые столовые приборы, выстояла в коронавирус.

Но 8 июля 2020 года в цеху Камского индустриального парка «Мастер», где «Минерал» арендовал производственную площадку, произошло аварийное включение системы пожаротушения. И хотя никакого возгорания не было, вода заливала станки и сырье на протяжении четырех часов.

Это происшествие подвело «Минерал» под ликвидацию. Потому что КИП «Мастер» не стал помогать в устранении последствий потопа. Но при этом больше трех лет продолжал выставлять счета за использование площадки, договор аренды которого сам же и расторг.

Больнее всего банкротство фирмы «Минерал» ударит по дочери учредителя фирмы, инвалиду 1 группы с диагнозом ДЦП. Несмотря на свой недуг, девушка выросла смышленой и упорной, поступила в Набережночелнинский филиал Казанского федерального университета. Но у семьи уже сейчас хотя изъять автомобиль 2013 года выпуска, без которого продолжение обучения в ВУЗе становится проблематичным.

PS Видео выложил не только на YouTube, но и в Rutube.  Как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки! Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11 / Скандалы: Срочно в номер

27.11 / Си Цзиньпин: Китай начнёт подготовку к захвату Таиланда вместо Тайваня

27.11 / Бизнес заплатит 225 млрд рублей налога на сверхприбыль со скидкой

27.11 / Скандалы: «Блин, платье новое не выгуляла, горько»

27.11 / HeadHunter: спрос на сотрудников с многозадачностью вырос в три раза

27.11 / Нижегородского чиновника уволили за использование двойников «для более эффективной работы»

27.11 / Россия планирует активное внедрение искусственного интеллекта для поддержки экономического роста и управления государством

27.11 / Доля импорта РФ в страны ЕС упал до 2%

27.11 / Мнение: О проблесках мудрости… Украина не победит, а Европа проиграет?

27.11 / Почему внеземные цивилизации не выходят на связь?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика