Мнение: Ликвидация по-татарстански

Фирма «Минерал» из Набережных Челнов, выпускавшая уникальные одноразовые столовые приборы, выстояла в коронавирус.

Но 8 июля 2020 года в цеху Камского индустриального парка «Мастер», где «Минерал» арендовал производственную площадку, произошло аварийное включение системы пожаротушения. И хотя никакого возгорания не было, вода заливала станки и сырье на протяжении четырех часов.

Это происшествие подвело «Минерал» под ликвидацию. Потому что КИП «Мастер» не стал помогать в устранении последствий потопа. Но при этом больше трех лет продолжал выставлять счета за использование площадки, договор аренды которого сам же и расторг.

Больнее всего банкротство фирмы «Минерал» ударит по дочери учредителя фирмы, инвалиду 1 группы с диагнозом ДЦП. Несмотря на свой недуг, девушка выросла смышленой и упорной, поступила в Набережночелнинский филиал Казанского федерального университета. Но у семьи уже сейчас хотя изъять автомобиль 2013 года выпуска, без которого продолжение обучения в ВУЗе становится проблематичным.

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