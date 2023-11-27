Скандалы: «Блин, платье новое не выгуляла, горько»

Кристина Асмус высмеяла свадьбу Александра Петрова, встав на сторону своей подруги Стаси Милославской

Внезапное бракосочетание актера больно ударило по Кристине Асмус. Несмотря на многолетнюю дружбу, которая связывала ее с Петровым, теперь звезда «Интернов» не упускает возможности его уколоть.

Александр Петров долгое время считался одним из главных холостяков российского кино. Однако в сентябре этого года стало известно, что этот статус он с легкостью сменил на обручальные кольца, а рядом с ним появилась молодая супруга — Виктория.

Для многих новости о свадьбе актера стали настоящим шоком. Петров 4 года состоял в отношениях со Стасей Милославской и все были абсолютно уверены в том, что именно она отправится со звездой «Полицейского с Рублевки» в ЗАГС. Но нет, именно Виктория стала супругой актера, а 25 ноября состоялась их грандиозная (и весьма дорогая) свадьба. Актер и его жена собрали близких и друзей в Подмосковье. Было все — переводная татуировка на груди, слезы Петрова, танцы и обещания долгих лет совместной жизни.

Вот только среди приглашенных гостей не было подруги Александра Петрова — Кристины Асмус. Когда-то они были очень дружны, поддерживали друг друга в самых сложных ситуациях и не скрывали нежных чувств друг к другу.

Однако теперь на место доброй дружбы пришла тихая вражда. Как оказалось, о женитьбе своего экс-бойфренда подруга Асмус, Стася Милославская, как и многие, узнала совершенно случайно. После этого многие встали на сторону обманутой актрисы — в числе ее защитников оказалась и Кристина Асмус. Она посмеялась над свадьбой Петрова в личном блоге, а позже пожаловалась, что на нее обиделся старый друг. Актриса не стала называть никаких имен, но ее подписчики решили, что речь идет именно о Петрове.

После грандиозной вечеринки в честь свадьбы актера Кристина не смогла обойти это событие в своих соцсетях.

«Блин, платье новое не выгуляла, горько», — подписала снимок Кристина Асмус, намекнув на отсутствие приглашения на свадьбу некогда друга.

Ответит ли на этот выпад Александр Петров — покажет время. Сегодня ему явно не до этого — он обещал набить на груди татуировку с именем новоиспеченной супруги.

Аня Дегнер

Оригинал материала: “WOMAN.RU”