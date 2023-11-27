Скандалы: «Блин, платье новое не выгуляла, горько»
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Кристина Асмус высмеяла свадьбу Александра Петрова, встав на сторону своей подруги Стаси Милославской
Внезапное бракосочетание актера больно ударило по Кристине Асмус. Несмотря на многолетнюю дружбу, которая связывала ее с Петровым, теперь звезда «Интернов» не упускает возможности его уколоть.
Александр Петров долгое время считался одним из главных холостяков российского кино. Однако в сентябре этого года стало известно, что этот статус он с легкостью сменил на обручальные кольца, а рядом с ним появилась молодая супруга — Виктория.
Для многих новости о свадьбе актера стали настоящим шоком. Петров 4 года состоял в отношениях со Стасей Милославской и все были абсолютно уверены в том, что именно она отправится со звездой «Полицейского с Рублевки» в ЗАГС. Но нет, именно Виктория стала супругой актера, а 25 ноября состоялась их грандиозная (и весьма дорогая) свадьба. Актер и его жена собрали близких и друзей в Подмосковье. Было все — переводная татуировка на груди, слезы Петрова, танцы и обещания долгих лет совместной жизни.
Вот только среди приглашенных гостей не было подруги Александра Петрова — Кристины Асмус. Когда-то они были очень дружны, поддерживали друг друга в самых сложных ситуациях и не скрывали нежных чувств друг к другу.
Однако теперь на место доброй дружбы пришла тихая вражда. Как оказалось, о женитьбе своего экс-бойфренда подруга Асмус, Стася Милославская, как и многие, узнала совершенно случайно. После этого многие встали на сторону обманутой актрисы — в числе ее защитников оказалась и Кристина Асмус. Она посмеялась над свадьбой Петрова в личном блоге, а позже пожаловалась, что на нее обиделся старый друг. Актриса не стала называть никаких имен, но ее подписчики решили, что речь идет именно о Петрове.
После грандиозной вечеринки в честь свадьбы актера Кристина не смогла обойти это событие в своих соцсетях.
«Блин, платье новое не выгуляла, горько», — подписала снимок Кристина Асмус, намекнув на отсутствие приглашения на свадьбу некогда друга.
Ответит ли на этот выпад Александр Петров — покажет время. Сегодня ему явно не до этого — он обещал набить на груди татуировку с именем новоиспеченной супруги.
Аня Дегнер
Оригинал материала: “WOMAN.RU”
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