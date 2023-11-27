HeadHunter: спрос на сотрудников с многозадачностью вырос в три раза

Спрос на сотрудников с навыком многозадачности в РФ резко возрос в 2023 году, на фоне дефицита кадров и низкой безработицы. Данные исследования, проведенного HeadHunter, свидетельствуют о значительном увеличении числа вакансий, где требуется подобное умение сотрудников, этот показатель за несколько лет вырос почти в три раза.

Согласно данным HeadHunter, за период январь-сентябрь 2023 года было опубликовано 368 тысяч вакансий, где одним из требований является многозадачность. Это на 17,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, и на 181% больше, чем в 2021 году.

По данным исследования, многозадачных сотрудников наиболее часто требуют финансовый, сельскохозяйственный и гостинично-ресторанный секторы, учреждения культуры и искусства, предприятия ЖКХ, НКО, образовательные и строительные организации, а также предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Кроме того, был отмечен значительный рост спроса на коммуникабельных работников, а число вакансий, где требуется “стрессоустойчивость”, увеличилось на 52,5% по сравнению с 2022 годом и на 106,7% по сравнению с 2021 годом.

В 2023 году компании также активно искали работников, способных эффективно работать в команде, общее число таких вакансий составило более 1,3 миллиона.

Летом 2023 года уровень безработицы в РФ достиг рекордного минимума в 3%. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, выразила обеспокоенность относительно дефицита рабочей силы, а Максим Решетников, глава Минэкономики, предложил более активно вовлекать трудовых мигрантов в экономику.